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Gündem
DHA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 11:58 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop, Fas'ın milli gününü kutladı

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TBMM Başkanı Şentop, Fas'ın milli gününü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fas'ın milli günü nedeniyle Fas Temsilciler Meclisi ile Fas Danışmanlar Meclisi başkanlarına mektup gönderdi.

Şentop, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Habib El Malki ile Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı Abdelhakim Benchamach’a mektup gönderdi. Şentop, Fas'ın milli gününü kutladığı mektupta, "Fas'ın milli günü dolayısıyla, dost ve kardeş Fas halkını Türk milleti ve şahsım adına can-ı gönülden tebrik ederim. Türkiye, Fas ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfetmektedir. Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır. Milli gününüzü bir kez daha kutlarken size ve şahsınızda Fas Temsilciler Meclisinin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim" ifadelerini kullandı.

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