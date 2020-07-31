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Haber Giriş: 31.07.2020 - 21:26,Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop, eski başkanların bayramlarını tebrik etti

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TBMM Başkanı Şentop, eski başkanların bayramlarını tebrik etti
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Meclis eski başkanlarını telefonla arayarak bayramlarını tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Binali Yıldırım, İsmail Kahraman, M. Ali Şahin, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, Bülent Arınç, Ömer İzgi, Mustafa Kalemli, Hikmet Çetin, Yıldırım Akbulut Cahit Karakaş'ın aralarında bulunduğu isimlerin bayramlarını kutladı.

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