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TBMM Başkanı Şentop Dolmabahçe'de sergi açılışına katıldı

#TBMM#İstanbul#Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Şentop Dolmabahçede sergi açılışına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sıtkı Kütahya Koleksiyonu Nida Olçar Sergisi'nin açılış törenine katıldı.

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İstanbul Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde Sıtkı Kütahya Koleksiyonu Nida Olçar Sergisi açıldı. Açılış törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda davetlinin katıldı. Dünyanın en önemli çini sanatçılarından olan ve 2010 yılında hayatını kaybeden Unesco Yaşayan İnsan Hazinesi Ödüllü Sıtkı Olçar ve çini sanatçısı kızı Nida Olçar'ın ortak sergisinde Şentop açılış konuşmasını yaptı.

"ÇİNİNİN PİCASSO'SU VE ÇİNİ DERVİŞİ OLARAK ANILMIŞTIR"

Şentop, "Bugün buluşma vesilemiz, sergimizin adını taşıdığı, Sayın Nida Olçar'ın el aldığı sevgili babası ve ustası, ünü ülkemizin sınırlarını aşan hünerli eli Sıtkı ustayı hayırla yâd ediyorum. Ulusal ve uluslararası sergilerde vefatına kadar 67 kişisel sergiyle ülkemize hizmet etmiş, Kütahya'nın medarı iftiharı merhum Sıtkı Olçar, çini sanatında kendi tarzını oluşturmuş ve ünü sınırlarımızı aşmış nadir sanatçılarımızdandır. 2008 yılında UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü alan merhum Sıtkı Olçar, Çininin Picasso'su ve Çini Dervişi olarak anılmıştır, anılmaktadır" dedi.

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"YÜZYILLAR ÖNCESİNE SELAM DURAN ESERLER ORTAYA ÇIKARMIŞ"

Şentop, "Bazıları onu Kütahya'da çini sanatını ayağa kaldıran usta olarak anar ve anlatır. Bunun bir sebebi kendine ve sanatına ilham veren çiniciliğin merkezi Kütahya'dan hiç kopmamasıdır. Bir diğer sebebi de geçmişi Germiyanoğulları'na kadar uzanan geleneği devam ettirmekte ısrar etmesidir. Kütahya çiniciliği bir dönem gerilemiştir. O gerileme döneminde Kütahya'daki çini zanaatkârları gelenekten koparak Avrupa kırmızısının, petrol yeşilinin büyüsüne kapılmışlar ve kazandıklarından fazla parayı ithal boyalara yatırmışlardır. Ayrıca ithal samur fırçalar ile yaptıkları milimetrik mekanik çizimlerde kullandıkları Avrupa kırmızısı ve petrol yeşili renkler Kütahya çinilerini parlaklaştırdığı kadar, ucuz plastik ürünlere benzetmiştir. Bu süreçte merhum Sıtkı Olçar ısrarla geleneğe bağlı kalmış ve çinilerinde inatla aşı kırmızısı, zeytin yeşilini kullanmıştır. Ayrıca ithal samur fırçalar yerine eşek kılından yapılan fırçası ile Kütahya'nın ak toprağına yaşayan desenler bırakmıştır. Böyle yaparak bir yandan yüzyıllar öncesine selam duran eserler ortaya çıkarmış, diğer yandan da Sıtkı imzasını atmaya hak kazanan seçkin bir usta olmuştur" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop Dolmabahçede sergi açılışına katıldı
"YENİ NESİLLERE AKTARACAĞINA HİÇBİRİMİZİN ŞÜPHESİ YOK"

Şentop şöyle devam etti:

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"Bin asır önceki geleneğe bağlı ama yeni ve modern çizgilerle çalışan sanatçımız Sayın Nida Olçar Hanımefendi'nin, ustasından devraldığı bu meşaleyi elden ele yeni nesillere aktaracağına hiçbirimizin şüphesi yok. Bin yıllık çini geleneğimizi modern zevkle tekrar yorumladığı; sefertasları, keşkülü fukaralar, şifa kapları ve zarif objeler, bugünden itibaren, iki hafta boyunca meraklıları tarafından Dolmabahçe'de gezilebilecek. Ayrıca sanatçımızın, dünyaca ünlü Kapadokya'mızın kırmızı toprağından yaptığı çömleklerle çini sanatını mezcederek, yeni güzellikler ortaya çıkardığı eserlerinin de dikkatle takip edilmesini tavsiye ederim"

Yapılan açılış konuşmasının ardından Nida Olçar TBMM Başkanı Şentop'a çini ve seccade hediye etti. Ardından davetlilerle sergi gezildi. Nida Olçar'ın ve babası Sıtkı Usta'nın eserlerinden oluşan Sıtkı Kütahya Koleksiyonu Nida Olçar Sergisi İstanbul Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde 25 şubata kadar ziyarete açık kalacak.

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#TBMM#İstanbul#Mustafa Şentop

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