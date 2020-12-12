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DHA
Haber Giriş: 12.12.2020 - 21:46 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları kınadı

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TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları kınadı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İranlı yetkililerce yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarla ilgili, "Yapılan açıklamaları ve çirkin yayınları şiddetle kınıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye ile İran arasında yaşanan şiir krizi nedeniyle İran’dan yapılan açıklamaları kınadı. Şentop, Twitter hesabından verdiği mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"İran’a uygulanan ambargo ve tecrit karşısında daima cesaretle hukuku savunan Cumhurbaşkanımıza karşı, bazı İranlı yetkililerce sergilenen yakışıksız tavırlar asla kabul edilemez. Kendilerine karşı amborga uygulayanlara gösteremedikleri tepkiyi Türkiye’ye yöneltenler iki ülke arasındaki ilişkilerin değerini anlayamayan haddini bilmezlerdir; yapılan açıklamaları ve çirkin yayınları şiddetle kınıyorum."

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