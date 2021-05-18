TBMM Başkanı Şentop, Burkina Faso Ulusal Meclisi Başkanı Sakande ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, bugün ikinci telefon görüşmesini Burkina Faso Ulusal Meclisi Başkanı Sakande ile yaptı. Mustafa Şentop görüşmede, "Zât-ı Âlinizin, aile fertlerinizin, dost ve kardeş Burkina Faso halkının, geçmiş Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin, halklarımıza huzur ve afiyet getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Sizinle 2019 senesinde, Afrika Parlamenter Birliği Konferansı için bir araya geldiğimiz Cibuti'de, İslam dünyasının müşterek meselelerini istişare etmiş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin (İSİPAB) daha etkin olması gerektiği hususunda mutabık kalmıştık. Ramazanda bayramda gündemimizin ağırlıklı konusunun Filistin'den gelmeye devam eden acı haberler olması sebebiyle ve İSİPAB Dönem Başkanı olmanız hasebiyle bugün zât-ı âlinizle bu görüşmeyi yapmayı arzu ettim. Filistin'de yaşanan, dozajı mütemadiyen artan elim olaylar dünyadaki iki milyarı aşkın Müslümanı derinden rencide ediyor. Başta İSİPAB olmak üzere üyesi bulunduğumuz uluslararası parlamenter teşkilatları bu meseleye derhal tepki vermek için harekete geçirmemiz gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Bayram vesilesiyle, parlamento başkanı dostlarıyla yaptığı görüşmelerde tabiatıyla bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda İSİPAB üyesi de olan bu ülkelerle Filistinli kardeşlerimiz için hangi adımları birlikte ve süratle atabileceğimizi istişare ettik. Türkiye'nin aktif üyesi olduğu İSİPAB'ın Filistin Komitesinin, 24 Mayıs'ta Tahran'da olağanüstü toplanması için bir girişimin yürütüldüğünü zannediyorum malumunuzdur. İran İslami Danışma Meclisi başkanıyla da bugün bir görüşme yaptım. Büyük bir olay vahşet yaşanırken Filistin daimi komitesinin üye ülkelerin tam katılımıyla meclis başkanlarının tam olarak katılması etkili bir sonuç ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum."

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