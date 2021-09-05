TBMM Başkanı Şentop: Bu hamle topyekun dirilişe dönüşmüştür

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını, şehitleri ve vefat etmiş gazileri minnet ve şükranla andığını dile getiren Şentop, “Büyük kayıplarla ve maalesef mağlup olarak çıktığımız Birinci Dünya Savaşı’nın sonucunda milletimiz, bin yıldır vatan kıldığı topraklarda yok edilmek üzereydi.



Mirasçısı olmakla iftihar ettiğimiz Milli Mücadele’nin ruhunu özetlemek gerekirse şu üç kelime kafidir: iman, kararlılık ve adanmışlık” dedi. Milli Mücadele’nin milletin tarihinde çok büyük bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Şentop, “Bu kutlu hamle, Samsun’dan sonra Amasya, Erzurum, Sivas ve nihayet Ankara duraklarından geçerek dalga dalga bütün vatan sathına yayılmış, ‘Ya istiklal, ya ölüm’ şiarına bürünerek topyekûn bir dirilişe dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

Şentop, “Milli Mücadele’nin merkezi olan Yüce Meclis’in açılması için ilk düşünülen şehir Sivas’tır. Sadece bu yönü bile, 102 yıl önce gerçekleşen Sivas Kongresi’nin ve Sivas’ın ne kadar önemli ve stratejik bir tercih olduğunu göstermek için yeterlidir” diye konuştu.



CUMHURİYET’İN TEMELİ 102’NCİ YILINDA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi’nin 102’nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Daha sonra Sivas Kongresi’nin temsili canlandırması için Atatürk ve Kongre Müzesi’ne geçen Şentop, tarihi salondaki sıraya oturarak tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi’nin temsili canlandırılmasını izledi.

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