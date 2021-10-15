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TBMM Başkanı Şentop: Biz büyük bir davanın, büyük iddiaların insanlarıyız

#Mustafa Şentop#Öğretmen#Atama
TBMM Başkanı Şentop: Biz büyük bir davanın, büyük iddiaların insanlarıyız

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Biz büyük bir davanın, büyük iddiaların insanlarıyız. İnancımızın, tarihimizin, mücadelelerimizin bize yüklediği büyük sorumluluklar var. İstikbal ve istikbale bizimle birlikte yürüme arzusundaki mazlum halklar bizim gayretimizi, daha da güçlenmemizi bekliyor" dedi.

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TBMM Başkanı Şentop, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve ’Karatekin Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katılmak üzere sabah saatlerinde karayolu ile Çankırı’ya geldi. Kent meydanında, Vali Vekili Şahin Bayhan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Şentop, ilk olarak Çankırı Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’den çalışmalar hakkında bilgi alan Şentop, ardından Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilere hitap etti.

Şentop, Türkiye’de 18 milyondan fazla ortaöğretim öğrencisi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın özel dikkat ve hassasiyetleri ile uzun zamandır fiziki mekanlar iyileştirilerek öğretmen sayısı artırıldı. 1 milyonun üzerinde öğretmenimiz var. Bunun 600 binden fazlası son 20 yılda alınmış öğretmenlerimiz. Gençlerimize, çocuklarımıza mümkün olan en iyi eğitim-öğretimi verebilmek için Türkiye’nin geleceğini en iyi şekilde yetiştirebilmek için gayret sarf ediyoruz. Her türlü alanda okulları çeşitlendirerek, özellikle proje okulları ile öğrencilerimizin kabiliyetlerini daha da geliştirecekleri imkanlar sunmaya çalışıyoruz."

’BİZ BÜYÜK DAVANIN İNSANLARIYIZ’

Daha sonra Karatekin Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Şentop, 2021- 2022 akademik yılın bütün üniversitelere hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

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"Yaklaşık 1,5 yıldır okullarından, hocalarından, arkadaşlarından ayrı kalan öğrencilerimizin hasretleri sona erdi. Yüz yüze öğretimin yine dikkat ve titizlikle, salgında korunma konusundaki tavsiyelere uyularak devam ettirilmesi önemli. Çok daha fazla çalışmaya, çok daha fazla öğrenmeye, öğretmeye, çok daha fazla üretmeye ihtiyacımız var. Biz büyük bir davanın, büyük iddiaların insanlarıyız. İnancımızın, tarihimizin, mücadelelerimizin bize yüklediği büyük sorumluluklar var. İstikbal ve istikbale bizimle birlikte yürüme arzusundaki mazlum halklar bizim gayretimizi, daha da güçlenmemizi bekliyor."

Konuşmaların ardından Şentop’a, Karatekin Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

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#Mustafa Şentop#Öğretmen#Atama

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