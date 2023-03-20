TBMM Başkanı Şentop: 'Bilinmeyen dil' değil, 'Türkçe olmayan kelime' yazılıyor

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop, TBMM Genel Kurulu tutanaklarında Kürtçe konuşmaların 'bilinmeyen bir dil' diye yazıldığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Kürtçe için özel uygulama olmadığını aktaran Şentop, "Bilinmeyen dil' diye bir ibare kullanılmıyor. Resmi dil Türkçe olduğu için tutanaklar Türkçe tutuluyor. Türkçe dışında bir kelime kullanıldığı zaman bu, tutanağın metnine yazılmıyor. Bir dipnot işareti konularak, dipnotta 'hatip Türkçe olmayan kelime/kelimeler kullanmıştır' diye yazılıyor. Ama bu Kürtçe için özel bir uygulama değil; İngilizce için de Arapça için de İspanyolca için de aynısı yapılıyor" diye konuştu.

'2008'DEN BU YANA UYGULAMAMIZ'

Konuyla ilgili daha önceki uygulamalardan örnek veren Şentop, "1 Şubat 2023'te Genel Kurul'da HDP'li bir arkadaşımız, yanlış hatırlamıyorsam Sayın Necdet İpekyüz, konuşması sırasında Kürtçe bir kelime kullanıyor. Bu kelime tutanağa yazılmamış, dipnot düşülmüş. Altta, 'hatip tarafından Türkçe olmayan kelime kullanılmıştır' yazılmış. Ertesi gün, 2 Şubat'ta ise AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Bülent Turan, konuşmasında İngilizce ifade kullanmış. O da tutanağa yansımamış, işaret konulmuş. Altta, 'hatip Türkçe olmayan kelimeler kullanmıştır' diye yazılmış. Bunu, sanki Kürtçeye mahsus bir uygulama gibi yansıtmak ve 'bilinmeyen bir dil' gibi bir ifadeyle çarpıtarak yansıtmak çok yakışıksız. Bilinmiyorsa ayıp. 2008'den bu yana uygulamamızın bilinmesi lazım. Bu kadar sefer açıkladık" ifadelerini kullandı.

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'PARTİ TOPLANTILARINA KATILMIYORUM'

Milletvekili seçiminde AK Parti'de '3 dönem üst üste seçilmeme' geleneğinin istisnasız uygulanacağına dönük açıklamaları sorulan Şentop, "Benim TBMM Başkanı olarak siyasi parti üyeliğim devam ediyor ama artık toplantılarına katılmıyorum. Dolayısıyla, konuya dair bir değerlendirme yapmam mümkün değil. Ancak, 'Siyasi Partiler Kanunu'nun 24'üncü maddesinin son cümlesi var. Orada siyasi parti grubunun veya partinin toplantılarına katılma noktasındaki yasak, adaylık sürecinde ortadan kalkıyor. Ondan sonra tüm siyasi tartışmalarla ilgili konuşacak hale geleceğim" açıklamasında bulundu.

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Şentop, milletvekili adayı olup olmayacağına ilişkin soruya, "Evet, adaylık başvurusu yapacağım. Tabi Tekirdağ benim memleketim, Tekirdağ milletvekiliyim" dedi. (DHA)