TBMM Başkanı Şentop, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler Ağı Bakü Konferansı’na katıldı

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Azerbaycan’ın dönem başkanlığını yürüttüğü “Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler Ağı’nın Bakü Konferansı, 41 ülke parlamentosu, 9 uluslararası parlamento kuruluşundan Meclis Başkanları, Meclis Başkan Vekilleri ve parlamenterlerden oluşan toplam 330 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Şentop, konferans öncesinde Heyet Başkanları ile aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Açılış töreni ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler Ağı Konferansı’nda bir konuşma yaptı. Meclis Başkanı Şentop, resmi temaslar kapsamında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova’yla da bir araya gelecek, gün içinde ikili görüşmeler gerçekleştirecek.