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Gündem
DHA
Haber Giriş: 24.04.2021 - 23:46 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sayın Sahibe Gafarova telefonla arayarak, Biden’ın açıklamasından duyduğu üzüntüyü ifade etti. Bu açıklamaların siyasi nitelikte olduğu, tarihi ve hukuki kıymetinin bulunmadığı, bölge barışına fayda sağlamayacağı hususlarında hemfikir olduğumuzu gördüm" ifadelerini kullandı.

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