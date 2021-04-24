TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sayın Sahibe Gafarova telefonla arayarak, Biden’ın açıklamasından duyduğu üzüntüyü ifade etti. Bu açıklamaların siyasi nitelikte olduğu, tarihi ve hukuki kıymetinin bulunmadığı, bölge barışına fayda sağlamayacağı hususlarında hemfikir olduğumuzu gördüm" ifadelerini kullandı.

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