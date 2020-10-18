TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan’da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak Azerbaycan’a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un beraberindeki heyetle birlikte Bağımsızlık Günü etkinliklerine katılması ve resmi görüşmeler yapması bekleniyor.

Ziyaretine ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Şentop, “Dost ve kardeş ülke can Azerbaycan'ın bağımsızlık günü kutlu olsun. Ebediyete kadar ay ve yıldız sancağın dün Bakü'de bugün Karabağ'da eksik olmasın” ifadelerini kullandı.