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DHA
Haber Giriş: 18.10.2020 - 16:30 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan’da

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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan’da
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Şentop, sosyal medya hesabından Azerbaycan’ın bağımsızlık gününü kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak Azerbaycan’a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un beraberindeki heyetle birlikte Bağımsızlık Günü etkinliklerine katılması ve resmi görüşmeler yapması bekleniyor.

Ziyaretine ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Şentop, “Dost ve kardeş ülke can Azerbaycan'ın bağımsızlık günü kutlu olsun. Ebediyete kadar ay ve yıldız sancağın dün Bakü'de bugün Karabağ'da eksik olmasın” ifadelerini kullandı.

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