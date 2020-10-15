TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'a gidecek

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "TBMM Başkanı Şentop, temaslarına Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü olan 18 Ekim’de başlayacak olup, 19 Ekim 2020 tarihinde de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecektir. Aynı gün mevkidaşı başta olmak üzere çok sayıda resmi görüşme gerçekleştirecek olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 20 Ekim 2020 tarihinde ise Azerbaycan Milli Meclisi’nde de hitap edecektir" denildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Meclis Başkanı Şentop, "Kardeş ülke Azerbaycan’a iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Bakü’deki temaslarımızda, Türkiye’nin desteğini beraberimizde getirdiğimizi ve Azerbaycan’ın bizden ne zaman ne konuda destek isterse gereken her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha dile getireceğiz. Tek millet iki devlet olarak dertlerimiz ve sevinçlerimiz ortak. Bölgede barışın, huzurun, adaletin ve uluslararası hukukun ilkelerinin hüküm sürmesi Türkiye’nin yegâne amacıdır" dedi.