TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek olan Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 3. Genel Konferansı’na katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop temaslarına başladı. Şentop, Azerbaycan temasları çerçevesinde Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşme gerçekleştirdi.

Azerbaycan’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, “Azerbaycan Milli Meclisi’nin değerli Başkanı, bugün Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Toplantısı için Bakü’ye geldik. Çok teşekkür ediyorum. Burasını biz de şüphesiz evimiz gibi hissediyoruz. Türkiye’nin herhangi bir yerine gittiğimizde aynı hisleri Bakü’ye geldiğimizde de yaşıyoruz” dedi.

TEK MİLLET İKİ DEVLET BİR SOYUT SLOGANDAN İBARET DEĞİL



Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dünyada örneğinin olmadığı vurgulayan Şentop, “Tek Millet İki Devlet bir soyut slogandan ibaret değil. Bu bizim iki ülke arasındaki ilişkilerin de somut olarak ortaya çıkarttığı bir temel ilkemiz. İki gün önce Rize-Artvin Havalimanı açılışında kıymetli Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev Türkiye’deydi. Cumhurbaşkanımız da sık sık ziyaret ediyor, ben de aynı şekilde. Uluslararası platformlarda da daima beraberiz. İnşallah bu ziyaret vesilesiyle de ilişkilerimiz daha da geliştirecek görüşmeler yapacağız' dedi.

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İLİŞKİLERİMİZ SADECE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİDEN İBARET KALMAYACAK

Şentop, konuşmasına 'Parlamentolarımız arasındaki ilişkiler de çok güçlü hatta bunları komşu başka ülkeleri de dahil ederek geliştirmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda dış ilişkileri komisyonlarımız, Gürcistan Dış İlişkileri de dahil olmak üzere yapacakları üçlü toplantılar, en kısa zamanda da biz yine Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan toplantılarımızı inşallah gerçekleştiririz. Böylece ilişkilerimiz sadece iki ülke arasındaki ilişkiden ibaret kalmayıp; bölge barışına, istikrarına büyük katkılar sunan bir mahiyet kazanacaktır” diye devam etti.



Şentop, yarın “Pandemi Sonrası İş birliği: Toparlanma Sürecinde Zorluklar ve Fırsatlar” başlıklı Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 3. Genel Konferansı’na katılacak. Konferansa Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Pakistan, İran, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan'ın parlamento başkanları ve heyetleri de katılım sağlayacak.