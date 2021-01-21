TBMM Başkanı Şentop aşı yaptırdı

Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye’de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu, Ankara Şehir Hastanesi’nde aşı uygulama odasında yaptıran Mustafa Şentop, şöyle konuştu: “Milletvekilleri arasında Türkiye’deki genel salgına oranla 10 kata yakın yüksek hastalığa yakalanma, vaka durumu var. Türkiye genelinde açıklanan toplam vaka sayısı aşağı yukarı nüfusumuzun yüzde 2.89’una tekabül ediyor. Meclis’te 584 milletvekili var, resmi olarak bize gelen bilgilere göre 142 milletvekilinde vaka tespiti yapılmış. Bu arkadaşlarımızın önemli bir kısmı tabii hafif geçirdi ama çok ağır olarak geçirenleri siz de takip ediyorsunuz. Milletvekilleri içerisindeki oranına bakarsak yüzde 24.3 oranında.”