Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Şentop, Almanya Federal Meclis Başkanvekili Özoğuz'u kabul etti

#Mustafa Şentop#Aydan Özoğuz#Almanya Federal Meclis Başkanvekili
TBMM Başkanı Şentop, Almanya Federal Meclis Başkanvekili Özoğuzu kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Federal Meclis Başkanvekili Aydan Özoğuz'u kabul etti.

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'teki makamında gerçekleşen kabulde, Almanya'da eylül ayında yapılan seçimlerin Almanya için hayırlı olmasını diledi. Seçimlerden sonra Meclis Başkanvekilliğine seçilmesinden dolayı da Özoğuz'u tebrik etti. Şentop, Türkiye dışındaki ülkelerde olduğu gibi Almanya'da da Türk kökenlilerin, göçmen kökenlilerin bu tür siyasi görevlerde bulunmalarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türkiye ile Almanya ilişkilerinin güçlü temellere dayandığını kaydeden Şentop, "Sayın Merkel döneminde olduğu gibi aynı şekilde Türkiye- Almanya hükümetleri arasındaki ilişkilerin, diyaloğun güçlü bir şekilde süreceğine inanıyoruz" dedi.

Görüşmenin basına kapalı bölümünde de Şentop'un, Almanya'da meydana gelen ve çoğunlukla Türkleri hedef alan aşırı sağ saikli suç oranlarına dikkat çektiği ve resmi istatistiklere göre 2020'de, bu oranların bir önceki yıla göre yüzde 6 artış gösterdiğini hatırlattığı bildirildi. Şentop'un, bu saldırılara karşı aktif caydırıcı tedbir alınması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Haberin Devamı

Almanya'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların spordan kültüre her alan kendilerini göstermelerinden gurur duyduğunu ifade eden Şentop'un, Rusya ile Ukrayna arasındaki krize de değinerek, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna'yı bir araya getirecek zemin aradığını vurguladığı bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Şentop#Aydan Özoğuz#Almanya Federal Meclis Başkanvekili

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı