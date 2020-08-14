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AA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 18:10,Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

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TBMM Başkanı Şentop, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Şentop, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Şentop, mesajında "Türkiye’nin büyümesi ve demokrasimizin gelişip kökleşmesi için büyük hamlelere imza atan AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün AK Parti camiasına hayırlı ve başarılı çalışmalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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