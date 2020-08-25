TBMM Başkanı Şentop, Ahlat'ta açılışlara katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bitlis’in Ahlat ilçesindeki törenlere katıldı
TBMM resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "TBMM Başkanı Mustafa Şentop, #MalazgirtZaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile Bitlis’in Ahlat ilçesindeki törenlere katılıyor. #Ahlat’ta ilk olarak yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi’nin açılış kurdelesi kesildi" denildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, #MalazgirtZaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile Bitlis’in Ahlat ilçesindeki törenlere katılıyor. #Ahlat’ta ilk olarak yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi’nin açılış kurdelesi kesildi. pic.twitter.com/RXeBMG6Wpf— TBMM (@TBMMresmi) August 25, 2020
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