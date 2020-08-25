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Haber Giriş: 25.08.2020 - 18:24 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop, Ahlat'ta açılışlara katıldı

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TBMM Başkanı Şentop, Ahlat'ta açılışlara katıldı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bitlis’in Ahlat ilçesindeki törenlere katıldı

TBMM resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "TBMM Başkanı Mustafa Şentop, #MalazgirtZaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile Bitlis’in Ahlat ilçesindeki törenlere katılıyor. #Ahlat’ta ilk olarak yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi’nin açılış kurdelesi kesildi" denildi.


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