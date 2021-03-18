TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, Ã‡anakkale'de CNN TÃ¼rk'e Ã¶zel aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±. Åžentop,Â"SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± da temsilen burada bulundum. Ã‡anakkale SavaÅŸÄ± bizim tarihimizin bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±, en Ã¶nemli savaÅŸÄ±dÄ±r. Bin yÄ±llÄ±k savaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n altÄ±n taraflarÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Uzun yÄ±llar savaÅŸarak tÃ¼kenmiÅŸ devletin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ savaÅŸ" dedi. Åžentop, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n talimatlarÄ±yla bakÄ±mlÄ± bir alan yapÄ±ldÄ±. SavaÅŸta bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±. Ã‡anakkale onlarÄ± durdurdu. Gayretler kararlÄ±lÄ±klar Ã§ok Ã¶nemli. Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, siperlerde askerler var ve dÃ¼ÅŸman kuvvetlerini durdurmak iÃ§in bulunduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Siperlere giriyorlar siperlerde ÅŸehit oluyorlar. Kendilerinin de ÅŸehit olacaklarÄ±nÄ± bilerek gidiyorlar, iÅŸte savaÅŸÄ± kazandÄ±ran bu ruhtur diyor" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ÅŸteÂ TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop'un aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kanlar:

AtalarÄ±mÄ±z, 'Su uyur dÃ¼ÅŸman uyumaz' demiÅŸlerdir. Aradan 100 yÄ±ldan fazla zaman geÃ§ti fakat bazÄ± devletlerin milletimize ve devletimize karÅŸÄ± dinmek bilmez bir kindarlÄ±kla, hiÃ§ hak etmediÄŸimiz bir dÃ¼ÅŸmanlÄ±kla saldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, Ã¼lkemizi bÃ¶lÃ¼p parÃ§alamak ve mÃ¼mkÃ¼nse iÅŸgal etmeye yÃ¶nelik kÃ¶tÃ¼ niyet beslediklerini tespit etmek zorundayÄ±z.

DÃ¼ÅŸmanlar, 100 yÄ±l Ã¶nce MehmetÃ§iÄŸin kanÄ±nÄ± dÃ¶kmesi iÃ§in, ÅŸehirlerimizi yakÄ±p yÄ±kmasÄ± ve halkÄ±mÄ±zÄ± katletmesi iÃ§in vaktiyle sÃ¶mÃ¼rgeleÅŸtirdikleri Asya ve Afrika Ã¼lkelerinden asker Ã¼niformasÄ± giydirilmiÅŸ kÃ¶leler toplayÄ±p getirmiÅŸlerdi. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de benzer bir yÃ¶ntemi uyguluyor ve vekalet savaÅŸlarÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yorlar. GeÃ§miÅŸte de iÅŸgale teÅŸebbÃ¼s ettikleri bÃ¶lgelerin halklarÄ±ndan ve maalesef kendi halkÄ±mÄ±zdan kandÄ±rabildiklerine vekalet veriyor, onlarÄ± eÄŸitip donatÄ±yor ve bu mankurtlaÅŸmÄ±ÅŸ gruplarÄ± savaÅŸtÄ±rarak kendi iÅŸgalleri iÃ§in gÃ¼ya zemin oluÅŸturuyorlardÄ±.

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