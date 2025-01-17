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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yarıyıl tatili mesajı

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#TBMM Başkanı#Numan Kurtulmuş#ANKARA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuştan yarıyıl tatili mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 10:33

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline giren öğrencilere, "Çalışmalarınızın karşılığını alacağınız, dinleneceğiniz ve yeni döneme daha zinde başlayacağınız bu tatil sürecinde, kitap okumayı, spor yapmayı ve ailenizle vakit geçirmeyi ihmal etmeyin." tavsiyelerinde bulundu.

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Kurtulmuş, yarıyıl tatili dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemini başarıyla tamamlayarak karne coşkusunu yaşayan evlatlarımızı, kıymetli ailelerini ve saygıdeğer öğretmenlerimizi gayretleri ve emekleri için gönülden tebrik ediyor; yeni dönemde de hedeflerinize ulaşmanız dileğiyle her birinize verimli bir ara tatil diliyorum. Sevgili çocuklar, gençler; kendinizi geliştirmek, hayallerinize ulaşmanın en önemli adımıdır. Çalışmalarınızın karşılığını alacağınız, dinleneceğiniz ve yeni döneme daha zinde başlayacağınız bu tatil sürecinde, kitap okumayı, spor yapmayı ve ailenizle vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Biliyoruz ki eğitim yolculuğunuzda atmış olduğunuz her adım ülkemizin geleceği için çok kıymetli."

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#TBMM Başkanı#Numan Kurtulmuş#ANKARA

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