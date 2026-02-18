×
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ramazan ayı mesajı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 19:02

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ramazan-ı Şerif'in aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, bereket ve umut getirmesini diliyorum." dedi.

Kurtulmuş, ramazan ayının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ramazan-ı Şerif'in aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, bereket ve umut getirmesini diliyorum. Bu mübarek ayda gönül sofralarında bir araya gelerek paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin bereketini hep birlikte yaşamamız duasıyla Cenabıallah'tan hepimizi sağlık ve huzurla Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum. Oruçlarımız ve dualarımız kabul, ramazanımız mübarek olsun."

