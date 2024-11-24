×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Öğretmenler Günü' mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#24 Kasım#Öğretmenler Günü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuştan Öğretmenler Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 11:12

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldi. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekerek "Mesele sadece güzel okullara sahip olmak değil, insani okumak olarak da ifade edeceğimiz; insanlığa ve evrene karşı sorumlulukları özümsetecek eğitim sistemine sahip olmalıyız. İnsanlığın ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni bir bakış açısının filizlenmesine de katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Haberin Devamı

Burada bulunan herkesin hayatına bir şekilde dokunmuş, yaptıklarını unutamadığımız öğretmenlerimiz vardır. Birçok şey öğrendiğimiz, onlardan hayata ilişkin çok şey öğrendiğimiz nice değerli öğretmenlerimiz vardır. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vefat etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle saygıyla anıyoruz.

Bilgi günümüzde giderek artıyor ama dünyanın sorunlarının çözümü de o kadar zor hale geliyor. Bilgiyi tek başına bırakıp onu insani olan özelliklerle geliştirmemek eğitim alanını boş bırakmak demektir. Tabii ki bilgiyi öğreteceğiz, çağın ihtiyacı tüm bilgileri gençlerimize öğreteceğiz ve ilmin yanında hikmet ve irfanın da bulunmasını da temin edeceğiz. Her insanımızın iyi insan olması için ne gerekiyorsa gençlerimizin zihnine nakşedeceğiz.

Haberin Devamı

BİLMEK AYNI ZAMANDA İRFAN VE HİKMETLE DE DONANMAKTIR

Bilmek sadece iki kere ikinin dört ettiğini bilmek, duyun 100 derecede kaynayacağını bilmek değil, bilmek aynı zamanda irfan ve hikmetle de donanarak uygulamalı olarak da gençlerimize vereceğimiz bir büyük birikimdir.

Mesele sadece güzel okullara sahip olmak değil, insani okumak olarak da ifade edeceğimiz; insanlığa ve evrene karşı sorumlulukları özümsetecek eğitim sistemine sahip olmalıyız. İnsanlığın ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni bir bakış açısının filizlenmesine de katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Mesele bilgiyi üretmek çoğaltmak değil; insani olarak çoğaltmaktır. Bugün buna daha çok ihtiyaç olduğunu hissediyoruz. Eğitim ordusunun başında olan siz değerli öğretmenlerimiz var. Örgün öğretimde belli seviyeye geldik ama daha ileri gitmemiz lazım.

Bizim tarih felsefemizde tarih ve bilgi yazının bulunuşu ile başlamaz, bilgi ve tarih HZ. Adem'in yaratılışı ile başlar. Ona bütün eşyaların bilgisi öğretilmiştir. 

Her şeyi artık ilkokul öncesinden başlayarak çocuklarımıza belli meziyetleri öğretmemiz lazım. Yardımlaşma, adalet sahibi olmak gibi öğretileri çocuklarımıza öğretmenin kalıcı yolu olan örnek olarak öğretmeliyiz. Öğretmenlik peygamberlik mesleğidir derken bunu kastediyoruz. Öğretmen ordusundan beklediğimiz en temel görev gençlerimize günlük hayatlarında onlara rol model olarak öğretmektir.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Numan Kurtulmuş#24 Kasım#Öğretmenler Günü

BAKMADAN GEÇME!