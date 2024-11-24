TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Öğretmenler Günü' mesajı

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Burada bulunan herkesin hayatına bir şekilde dokunmuş, yaptıklarını unutamadığımız öğretmenlerimiz vardır. Birçok şey öğrendiğimiz, onlardan hayata ilişkin çok şey öğrendiğimiz nice değerli öğretmenlerimiz vardır. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vefat etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle saygıyla anıyoruz.

Bilgi günümüzde giderek artıyor ama dünyanın sorunlarının çözümü de o kadar zor hale geliyor. Bilgiyi tek başına bırakıp onu insani olan özelliklerle geliştirmemek eğitim alanını boş bırakmak demektir. Tabii ki bilgiyi öğreteceğiz, çağın ihtiyacı tüm bilgileri gençlerimize öğreteceğiz ve ilmin yanında hikmet ve irfanın da bulunmasını da temin edeceğiz. Her insanımızın iyi insan olması için ne gerekiyorsa gençlerimizin zihnine nakşedeceğiz.

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BİLMEK AYNI ZAMANDA İRFAN VE HİKMETLE DE DONANMAKTIR

Bilmek sadece iki kere ikinin dört ettiğini bilmek, duyun 100 derecede kaynayacağını bilmek değil, bilmek aynı zamanda irfan ve hikmetle de donanarak uygulamalı olarak da gençlerimize vereceğimiz bir büyük birikimdir.

Mesele sadece güzel okullara sahip olmak değil, insani okumak olarak da ifade edeceğimiz; insanlığa ve evrene karşı sorumlulukları özümsetecek eğitim sistemine sahip olmalıyız. İnsanlığın ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni bir bakış açısının filizlenmesine de katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Mesele bilgiyi üretmek çoğaltmak değil; insani olarak çoğaltmaktır. Bugün buna daha çok ihtiyaç olduğunu hissediyoruz. Eğitim ordusunun başında olan siz değerli öğretmenlerimiz var. Örgün öğretimde belli seviyeye geldik ama daha ileri gitmemiz lazım.

Bizim tarih felsefemizde tarih ve bilgi yazının bulunuşu ile başlamaz, bilgi ve tarih HZ. Adem'in yaratılışı ile başlar. Ona bütün eşyaların bilgisi öğretilmiştir.

Her şeyi artık ilkokul öncesinden başlayarak çocuklarımıza belli meziyetleri öğretmemiz lazım. Yardımlaşma, adalet sahibi olmak gibi öğretileri çocuklarımıza öğretmenin kalıcı yolu olan örnek olarak öğretmeliyiz. Öğretmenlik peygamberlik mesleğidir derken bunu kastediyoruz. Öğretmen ordusundan beklediğimiz en temel görev gençlerimize günlük hayatlarında onlara rol model olarak öğretmektir.