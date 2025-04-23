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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş#İstanbul Depremi#23 Nisan
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuştan İstanbuldaki depremlere ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 14:38

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'daki depremlere ilişkin "Beklenen İstanbul depremi her an kapıdadır. Milletimizin, bütün kurum ve kuruluşlarımızın hazırlıklı olması ve olası İstanbul depremini de mümkün olan en az zayiatla atlatmamız lazım." dedi.

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Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurul'a gelişinde gazetecilerin, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili sorularını yanıtladı.

Depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Kurtulmuş, "İstanbul ve çevresinde çok kuvvetli hissedilmiş bir depremle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Herhangi bir ölü ya da yaralı haberinin gelmediğini dile getiren Kurtulmuş, "Ümit ederiz ki bu büyük olan depremin etkileri olmadan bunu atlatırız; milletçe bir büyük tehlikeyi daha geride bırakmış oluruz ama öyle görünüyor ki, zaten beklenen İstanbul depremi her an kapıdadır. Milletimizin, bütün kurum ve kuruluşlarımızın hazırlıklı olması ve olası İstanbul depremini de mümkün olan en az zayiatla atlatmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, "23 Nisan resepsiyonunun iptal olma durumu olur mu?" sorusuna, "Bakacağız" yanıtını verdi.

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#TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş#İstanbul Depremi#23 Nisan

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