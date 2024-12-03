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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Dünya Engelliler Günü mesajı

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Ankara
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuştan Dünya Engelliler Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 11:50

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, engellilerin hayatın her alanında huzur ve güven içinde yer almaları için çalışmalarını el birliğiyle, hassasiyetle sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

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Kurtulmuş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, hayatın her alanında yer alan, başarılarıyla hepimize ilham olan, aştığı engellerle toplumumuzu daha da güçlendiren kardeşlerimize yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum. Engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında huzur ve güven içinde yer almaları için çalışmalarımızı el birliğiyle, hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli kardeşlerimizin ailelerine, kurumlarımıza ve gönüllü insanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum."

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Ankara

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