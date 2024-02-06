TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 6 Şubat paylaşımı

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bir yıl önce büyük bir afetle ülke olarak sarsıldık. 11 ilimizin doğrudan etkilendiği ancak 81 ilimizin her köşesinde ve vatandaşlarımızın yaşadığı dünyanın dört bir yanında hissedilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde canlarımızı kaybettik. Her birini bu büyük afetin sene-i devriyesinde rahmetle ve özlemle anıyor, ailelerinin ve milletimizin acılarını paylaşıyorum.

Depremin ilk anından itibaren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin tüm idari kademesi, kurumları, yöneticileri teyakkuz halindeydi. Bütün imkânlar zorlandı, bir canımızı daha sağ kurtarabilmek için Türkiye tek yürek oldu ve dostlarımızla birlikte hızlıca harekete geçildi.

Haberin Devamı

Türkiye’ye ve gönlü Türkiye ile çarpan dostlarımıza büyük bir acı veren bu afet, hepimizde tarifi mümkün olmayan, onarılması güç hasarlar bıraktı. Yüzlerce yıldır bu toprakların harcı olan devlet-millet dayanışması, paylaşma ve kardeşlik bilinciyle, “Yüzyılın Felaketi” olarak kayıtlara geçen bu afetin yol açtığı enkazları kaldırmak, sebep olduğu yaraları sarmak mümkün olabildi. 85 milyon vatandaşımızla el ele verdik ve bu dayanışmayı gösterdik.

Bu afetten çıkardığımız derslerle milletimizin tekrar bu acıları yaşamaması için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. Rabbimizden bir daha ülkemize afetler yaşatmamasını niyaz ediyor, depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza ve milletimize sabır ve sağlıklı ömürler diliyorum.