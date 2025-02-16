TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokyo Camii’nin ardından Yunus Emre Enstitüsü’nü de ziyaret ederek Enstitü Müdürü Hüseyin Tuna’dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Türkçe ve el sanatları kurslarının verildiği sınıfları ziyaret eden Kurtulmuş, kursiyerlere başarılar dileyerek çeşitli hediyeler verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Japonya’nın kültürleri itibarıyla birbirine oldukça yakın, ortak tarafları fazla olan iki önemli milletin ülkesi olduğunu dile getirdi.

Sultan Abdülhamid Han ve Japon İmparatoru Meiji zamanında başlayan Türk-Japon dostluğunun bugüne kadar artarak devam ettiğini belirten Kurtulmuş, “Dönemler içerisinde bir Kazan Türkü olan Abdürreşid İbrahim’in Tokyo’da yapmış olduğu değerli hizmetler, arkasından büyün alim İzutsu’nun hocası Musa Carullah Bigiyef’in Cedid hareketinin buraya kadar yayılması ve burada oluşan Türk toplumunun varlığı, Türk-Japon ilişkilerini kuvvetlendiren önemli tarihsel adımlardır. Ayrıca dostluğumuzu pekiştirmek için buraya kadar gelen dostluk gemisi Ertuğrul Fırkateyni ne yazık ki dönüş yolunda kazaya uğramış, çok sayıda levendimiz şehit olmuş ve kazadan sonra Japon halkı dayanışma göstermiştir. Tarih boyunca yaşadığımız müştereklikler, Türkiye-Japonya arasındaki ilişkileri kuvvetlendiren bir tarihi geçmişe sahiptir” diye konuştu.

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‘İKİ MİLLET, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DÜNYANIN GÜÇLENEN, BÜYÜYEN İKİ MİLLETİ OLARAK YOLUNA DEVAM EDECEKTİR’

2024’ün, Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yıl dönümü olduğunu, geçen yıl Japonya’daki seçimler dolayısıyla gerçekleştiremedikleri ziyareti şimdi yaptıklarını ifade eden Kurtulmuş, TBMM heyeti olarak Japonya’da dört günlük bir program icra edeceklerini belirtti.

Kurtulmuş, bu ziyaretlerinin Türk-Japon ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamasını ümit ederek, “İki ülkenin hükümetleri arasında var olan çok yakın ilişki, böylece parlamentolar arasında da güçlü bir ilişkiye dönüştürülecek ve parlamenter diplomasinin bütün imkanlarından yararlanarak da Türk-Japon iş birliğini artırmak imkanımız olacaktır” dedi.

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Türkiye’nin kültürel diplomasi kurumlarından olan Yunus Emre Enstitüsü’nün bünyesinde faaliyet gösterenlere teşekkür eden Kurtulmuş, enstitüde verilen kursların iki millet arasındaki köprüleri kuvvetlendireceğine de inandığını söyledi.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Dünyada bu kadar çok gerilimlerin, çatışmaların, kavgaların, büyük mücadelelerin, savaşların olduğu bir dönemde hiç şüphesiz yumuşak güç dediğimiz kültürel güç, en önemli unsurlardan birisi olarak öne çıkıyor. Bunun için de Türkiye olarak dünyanın dört bir tarafında kendi kültürümüzü yaygınlaştırmak ve milletler arasında köprüler kurmak için bütün kurumlarımızla mücadele ediyoruz. Yunus Emre Enstitüsü bu kurumlardan birisidir. Japon dostlarımıza da hem Yunus Emre Enstitüsü'nün hem de Türkiye Büyükelçiliği'nin kapıları sonuna kadar açıktır. Kapıların fiziki olarak açık olmasından öte gönüllerimiz açıktır ve böylece Japon dostlarımızın çok daha rahat bir şekilde Türkiye'yi, Türk kültürünü tanımalarının imkanı olacağını düşünüyorum. Fiziki mekan olarak çok uzaklarda olmakla birlikte ortak yönleri olan bu iki millet, Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde dünyanın güçlenen, büyüyen iki milleti olarak yoluna devam edecektir.”

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Programda, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş da yer aldı.