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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Okul
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 09:36

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın hayırlı olmasını temenni etti. Kurtulmuş, 'Sevgili çocuklar, hepinize derslerinizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Yürekten inanıyorum ki her biriniz, ülkemizin geleceğine güçlü ve emin adımlarla ilerleyeceksiniz.' dedi.

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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bu sabah ders zilleri, Türkiye’nin hem bugünleri hem de yarınları olan biricik evlatlarımız için çaldı. Okul bahçeleri, bir süredir hasret kaldığı neşeli çocuk sesleriyle yeniden canlandı. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın tüm öğrencilerimize, kıymetli eğitimcilerimize, değerli velilerimize ve eğitim camiamızın tüm mensuplarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sevgili çocuklar, hepinize derslerinizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Yürekten inanıyorum ki her biriniz, ülkemizin geleceğine güçlü ve emin adımlarla ilerleyeceksiniz."

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Okul

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