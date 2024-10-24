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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'milli birlik' mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#Cevdet Yılmaz#TUSAŞ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 14:27

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesinde düzenledikleri basın toplantısında dünkü terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Kurtulmuş ve Yılmaz, savunma sanayisinin daha da güçleneceğini ifade etti.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Terörü gerçekleştiren 2 terörist değil. Bunun arkasındaki aklı biliyoruz. Bu saldırı tesadüfi değil. Hazırlıklarımızı eksiksiz sürdürmeliyiz. O yaralılardan bu sabah taburcu edilen kardeşlerimiz vazifelerine döndü. Bu saldırı TUSAŞ başta olmak üzere milli savunmada çalışan kardeşlerimizin azmini güçlendirmiştir. Türk milli sanayi önder sektör olmaya devam edecek. Türkiye'nin savunma sanayindeki yatırımlar sadece bir kuruluşun güçlenmesinden çok ötesinde bir amaca sahip. Türkiye'nin tam bağımsızlık doğrultusunda atılan en önemli adım. Türkiye tam bağımsızlık hedefinden dönmeyecek, istikrarını korumaya devam edecektir. Hep daha ileri doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Bizim için asıl olan milli birliğimizdir. Teröre teslim olmayacağız. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu savunma sanayimizde gerilemeye neden olamaz. Savunma sanayimiz daha ileri adımlar atacak. Rahatsızlıklarının bu alandaki adımlar olduğunu biliyoruz. Türk savunma sanayinde mühendislerimizin yaş ortalaması 33, ABD'de 50 küsur. Bunun bir manası var, önümüzdeki süreçte çok daha güçlü ilerlemeye devam edecektir. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Milletimiz devletimiz var olsun.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ise, basın toplantısındaki konuşması şu şekilde oldu:

Dün hain bir terör saldırısı yaşandı. Bunu gerçekleştirenleri ve arkasındaki karanlık odakları lanetliyorum. Şehit olan kardeşlerimize rahmet diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza Allah'tan sağlık diliyorum. Yaşanan saldırı savunma sanayimize dönük bir saldırı oldu. terörün bizi sevk etmek istediği bir yer var. Bir gaye ile bunu yapıyorlar. Onların amacının tam tersine hareket edeceğiz. Daha fazla huzur ile yolumuza devam edeceğiz. Kardeşliğimizi bozmak istiyorlar. Kardeşliğimizi daha çok yücelteceğiz. Savunma sanayimizin güçlenmesinden rahatsız oluyorlar, moral bozmaya çalışıyorlar. Biz tam aksine gurur duyduğumuz irmalarla daha büyük kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Onlar neyi murat ediyorsa biz tam aksini yapacağız. Türkiye güçlü şekilde yoluna devam edecektir. Bugün gördük ki, yaralarını tedavi ettiren çalışanlarımız gelip daha azimle çalışıyor. Savunma sanayimiz çok daha güçlü yarınlara ulaşacak. Başkalarına zarar vermek için değil, adaleti huzuru ülkemizde ve küresel düzeyde barış için caydırıcı güç olarak Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecek. Terörle en etkili şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. 

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#Numan Kurtulmuş#Cevdet Yılmaz#TUSAŞ

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