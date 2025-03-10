TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye bu belayı tarihin çöplüğüne atmış olacak

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Terörsüz Türkiye istikametindeki adımlar atıldı. PKK’yla irtibatlı, iltisaklı diğer örgütlerin de tamamen silah bırakmasıyla birlikte Türkiye bu belayı tarihin çöplüğüne atmış olacak.

TBMM, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Dolayısıyla mesele TBMM'deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenecektir

Özellikle İmralı süreciyle yeni anayasa çalışmalarının birbiriyle bağlantısı yoktur. İkisi birbirinden ayrı konulardır, ikisini karıştırmamak lazım.