TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Toplumsal sözleşmeyi hep beraber ortaya çıkarmak zorundayız

Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi'nin Vehbi Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ndeki konuşmasına, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak başladı.

Adıyaman'a depremden sonra defalarca geldiğini ve bugün kentin adeta küllerinden yeniden doğduğuna şahitlik ettiklerini belirten Kurtulmuş, "Adıyaman'ın böylesine kısa bir süre içerisinde fevkalade ciddi bir fiziksel rehabilitasyon sürecini gerçekleştirmiş olması, her türlü takdirin üstündedir. Depremin travmalarının tamamının geride kalacağı günler çok yakındır." diye konuştu.

Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemine işaret eden Kurtulmuş, güçlü bir Türkiye'nin her alanda hep birlikte inşa edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin yüzyılının, kardeşliğin yüzyılı olmak zorunda olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yüzyılı bilimin, kültürün, sanatın, uluslararası alanda güçlü olmanın yüzyılı olacağı gibi Türkiye'nin yüzyılı kardeşliğin yüzyılı olmak mecburiyetindedir. İnşallah Cumhuriyetimizin ikinci asını kardeşliğin yüzyılı yapmak için canla, başla, gayretle çalışıyoruz. Bu çerçevede 102 yıllık Cumhuriyet tarihimizin 50 yılını maalesef heba ettiğimiz terör, Türkiye'nin başına büyük bir belaydı. Ayaklarımıza pranga vurulmuş. Ve bu ülkenin daha ileriye koşmasını önlemek için emperyalist odaklar tarafından terör bir araç olarak kullanılmıştır. Hatta son 15-20 yıldır bütün dünyada çok açık bir şekilde gördüğümüz gibi terör adı da böyle şık bir isimle vekalet savaşlarının bir maşası haline getirilmiştir. Bugün de dünyanın dört bir tarafında görüyorsunuz. Sudan'da en son yaşananlara şahitsiniz, elinde bir damla, bir bardak temiz suyu olmayan adamların ellerine, on binlerce dolarlık o silahları kimler niye veriyor."

"TİTİZLİKLE VE DEMOKRATİK OLGUNLUKLA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYORUZ"

Türkiye'nin terör nedeniyle trilyonlarca dolar kaybının bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Böylesine ağır bir yükü ortadan kaldırmak ve ondan da mühimi bu milletin arasına sokulmak istenen bu fitnenin tamamen ortadan kaldırılarak Türkiye'de barış ve huzurun, esenliğin, dayanışma ve kardeşliğin hakim olması için el birliğiyle, hep beraber bir çalışma yürütüyoruz. Ümit ederim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde yürüttüğümüz, 5 Ağustos'ta ilk toplantısını yaptığımız, geçen hafta da 16. toplantısını gerçekleştirerek toplumun geniş kesimlerinin farklı fikirlerini dinlediğimiz, bir parti hariç şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan 11 siyasi partinin yer aldığı bir çalışmayı sürdürüyoruz. Dikkatle, titizlikle ve demokratik bir olgunlukla sürdürüyoruz. Herkes geliyor fikrini söylüyor. Kimse birbirine karşı sesini yükseltmeden, hakaret etmeden, itham etmeden, fikri neyse onu söylüyor. Yeter ki şu terör geride kalsın. Yeter ki Türkiye'de silahlar sussun, huzur ve esenlik ortaya çıksın. "

"BU SEFER BİZ KAZANACAĞIZ"

Komisyon sürecinde şehit ve gazi yakınlarıyla görüşmelerinde duygusal diyaloglara şahitlik ettiğini de anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir devlet politikası olarak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu vasıtasıyla millet desteğine dönüştürdüğümüz projeyi en kısa zamanda sonuçlandıracağız. Bu ülkede bir daha ilanihaye terör sona erecek, silahlar susacak, kardeşlik ve dayanışma hakim olacak. Farkındayım bazı çakalların kıyıda köşede beklediğinin, terörsüz ortam sağlanmasın diye ellerini ovuşturduğunun farkındayım. Ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer mutlaka başaracağız. Daha ilerisini söyleyeyim. Ya biz kazanacağız ya emperyalistler kazanacak. Bu sefer biz kazanacağız. Allah'ın izniyle onlara pabuç bırakmayacağız. Değerli kardeşlerim, bu ülke artık bugünleri geride bırakacak. Bu ülkenin on yıllar boyunca yaşadığı bu terör tuzağı, inanın ki ne Türk'ü sevdikleri ne Kürt'ü sevdikleri ne Arap'ı ne Acem'i sevdikleri için kurulmuş bir tuzaktır. Başka yerlerde de ifade ettim, burada da ifade ediyorum. Emperyalistler bir arada birlikte nasıl yaşanır bunu bilmezler."

Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi'nin Vehbi Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin tesisi için çok çaba gerektiğini söyledi.

İnsanların birbirinden üstünlüğünün bulunmadığını ve herkesin eşit olduğuna inandıklarını kaydeden Kurtulmuş, "İnşallah her bir insanın yaratılışta eşit olduğunu, her bir insanın adaletle hükmedilmesi gereken Allah'ın seçkin bir kulu olduğunu bilerek yolumuza devam edeceğiz. Bütün bunların olabilmesi için herkesin de kendisinde kültürel haklarında, dininde, diyanetinde, kültüründe özgür olacağı bir ülkeyi inşa etmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Toplumsal barış için eşitlik, adalet ve özgürlüğün de sağlanmasının şart olduğunu belirten Kurtulmuş, bütün bunların ortak akılla gerçekleştirilebilecek önemli hassasiyetler olduğunu aktardı.

Kurtulmuş, "Kardeşlik, birlik duygusunu ayağa kaldıracak, birlik duygusunu pekiştirecektir. Eşitlik, hakkaniyet duygusunu kökleştirecek, herkesin bir diğeri karşısında güçlü ve hakkını alabilir olduğu inancını yaygınlaştıracaktır. Özgürlük de insan onurunun olmazsa olmaz temel şartlarındandır. Dolayısıyla bütün bu çerçevede biz mücadelemize devam edeceğiz ve Türkiye'nin ikinci yüzyılını Allah'ın izniyle kardeşliğin yüzyılı olarak böyle ilmek ilmek işleyerek daha ileriye doğru gideceğiz." ifadesini kullandı.

"KARDEŞLİK VİZYONUMUZ TEMENNİDEN İBARET DEĞİL"

Türkiye'nin 208 üniversitesiyle 7 milyonu aşkın üniversite öğrencisiyle adeta bir eğitim ordusuna sahip olduğunu aktaran Kurtulmuş, bu durumun, Türkiye'nin bölgesel eşitliğini gösteren önemli konulardan biri olduğunu dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'de sosyal güvenliğin, hak ve özgürlüklerin bütün kesimleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasını da önemsediklerini ifade etti.

Demokrasi çerçevesinde siyasi yarışa da açık olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Barış ve kardeşlik anlayışı içerisinde hangi teklifte bulunuyorsa bulunsun, getirsin söylesin. Hele siyasi yarışta da herkes halkın karşısına çıksın. Halk da kimi seçiyorsa, seçtiği ekip ülkeyi yönetsin, şehri yönetsin, bölgeyi yönetsin. Dolayısıyla kardeşlik vizyonumuz sadece bir temenniden ibaret değil. Mutlaka hak ve özgürlüklerin genişletilmesini de kapsayan önemli bir vizyondur." görüşünü paylaştı.

"TOPLUMSAL SÖZLEŞMEYİ HEP BERABER ORTAYA ÇIKARMAK ZORUNDAYIZ"

Kurtulmuş, üniversitelerde bilginin yanı sıra hikmet ve irfanın da gerekli olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin aydınlık geleceğe doğru emin adımlarla yürüdüğünü anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yüzyılı dediğimiz bu yüzyıl, bu toplumsal dayanışma, kardeşlik vizyonuyla Türkiye'de kardeşliğin tam manasıyla tesis edildiği bir yüzyıl olacaktır. Bunun için aynı zamanda da güçlü bir toplumsal sözleşmeyi hep beraber ortaya çıkarmak mecburiyetindeyiz. Bundan kastım sadece metinlere yazılmış olan bazı cümlelerden bahsetmiyorum. Toplumsal sözleşmenin gerektirdiği toplumsal dayanışma ve kardeşlik ahlakının içselleştirildiği bir sözleşmenin ortaya konulmasıdır. Birliğin ve beraberliğin kalıcı ve yazılı olmasa da eskimez kurallarını önümüzdeki süreçte ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Bunun için hep beraber gayret sarf edeceğiz. Bunun için üniversitelerimize de fevkalade büyük sorumluluklar düşüyor. Bu toplumsal dayanışmanın, toplumsal sözleşmenin hangi şartlarda oluşabileceği ile ilgili özellikle sosyal bilimlerimizde çalışan hocalarımızın çok önemli bir katkısını ve çabasını beklediğimizi ifade etmek istiyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin birliğini ve kardeşliğini temin etmek için herkesin üzerine düşen görevi yapmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.