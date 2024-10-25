TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Teröristler amacına ulaşamayacak

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'nin dünya milletlerinin arasında en önde olma mücadelesiyle bugünlere getiren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Baykar'ın başladığı ilk günlerden itibaren gerçekten büyük inat ve kararlılıkla her türlü zorluğu aşarak yoluna devam etti. Başta Özdemir Bayraktar olmak üzere savunma sanayine destekleri olanları şükranla yad ediyoruz.



Bu saldırının arkasında kimlerin olduğunu, gerçek amaçlarının ne olduğunu gayet iyi görüyor, tedbirlerimizi almaya gayret ediyoruz. Artık genişleyen savunma sanayine darbe vurmak ve yıllardır yaptıkları gibi terör üzerinden Türkiye'yi meşgul etmektir. Bu hedefe asla ulaşmayacaklar, başaramayacaklar. Bunu söylerken sadece temenni olarak söylemiyorum. O akşam hastanelerdeki yaralı kardeşlerimizi ziyaret ettiğimizde hasta yataklarında bile yılmadık yılmayacağız daha çok çalışacağız, gereken cevabı vereceğiz milli şuurlarını görünce geleceğe olan inancımız daha da artıyor.

Haberin Devamı