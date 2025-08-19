TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Süreçte tarihi misyon üstleniyoruz

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili konuşurken, 'TBMM hiçbir pazarlığın içinde olmadan, sürecin bir an evvel bitirilmesi, ebedi kardeşliğimizin tesisi için sorumluluğunu yerine getirecek.' dedi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Şehitlerimizin her birine minnet borçluyuz. Şehit ailelerinin de her birine minnet borçluyuz. Vatan sağ olsun sözü nesilden nesile aktarılan söz oldu. Ruhları şad olsun. Makamları ali olsun. Bu süreç 4. toplantısını yapıyor. Herhangi bir şekilde bir pazarlık bir al-ver olmamıştır. TBMM hiçbir pazarlığın içinde olmadan ezeli ebedi kardeşliğimizin pekişmesi için üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Zor bir sürecin içerisindeyiz. Burada tüm meselelerimizi konuşacağız. İlk olarak şehitlerimizin yakınlarını ve gazilerimizi dinleyeceğiz.

'TARİHİ MİSYONUMUZU YERİNE GETİRECEĞİZ'

Bu tarihi misyonumuzu yerine getireceğiz. Bu süreçte dikkat etmemiz gerekenlerinde biri içeride ve dışarıda bu süreci zehirlemeye kalkacağı biliniyor. Yolumuza başarıyla devam etmemiz gerekiyor. İlk sözü Bakan Göktaş'a bırakıyorum. Ardından diğer dernekleri dinleyeceğiz.