TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Özbekistan Mahallesi, işbirliğinin abidesi olarak yaşayacak

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Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'nde, deprem bölgesinde yapılan en anlamlı törenlerden birisinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Törenin, Özbekistan'ın inşa ettiği evlerin, caminin, bulvarın, altyapının hayata geçirilmesinin çok ötesinde Özbekistan ile Türkiye arasındaki köprülerin sağlamlığı, kardeşliğin, dostluğun kalıcı ve baki olduğunu göstermesi bakımından fevkalade önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in isminin ana bulvara verilmesi başta olmak üzere birçok kamusal alana Özbekistan'a ait isimlerin verilmesinin iki ülke dostluklarının hatırlanmasına katkı sunacağını söyledi.

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Kurtulmuş, 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinin hemen ardından, o zor günlerde dünyanın dört bir tarafından dost ve kardeş ülkelerin Türkiye'ye yardıma koştuğunu, ilk imdada yetişenlerden, yardım elini uzatanlardan birisinin de Özbekistan olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki kalıcı dostluğun kalıcı eseri olması bakımından Arsuz'daki Özbekistan Mahallesi'nin fevkalade önemli olduğunu ifade etmek isterim." dedi.

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Dünyada birçok milletin altından kalkmasının çok zor olduğu o büyük felaketten Türkiye olarak hem dostlarla dayanışma içerisinde hem milletçe kenetlenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde büyük bir başarıyla çıktıklarını vurgulayan Kurtulmuş, 11 ili kapsayan yıkımın bütünüyle ortadan kaldırıldığını dile getirdi.

Bugün Hatay Havalimanı'na inerken yeni bir Hatay'ın inşa edildiğini ve burada büyük bir başarının ortaya konulmuş olduğunu görmekten büyük bir iftihar duyduğunu belirten Kurtulmuş, ilk andan itibaren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve yönlendirmeleriyle görev yapan Hatay valisine, milletvekillerine, kentteki askeri ve sivil personel ile bütün kurumların yöneticilerine ve ekiplerine teşekkür etti.

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“ÖZBEKİSTAN BİZİM ATA YURDUMUZDUR"

Türkiye ile Özbekistan arasında depremden sonra Hatay'da inşa edilen bu kalıcı dostluk ve kardeşliğin yanında hiç şüphesiz tarihi ve kültürel büyük bağların bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Özbekistan bizim ata yurdumuzdur. Özbekistan bizim kültürümüzün bugün de en canlı yaşandığı ülkelerin başında gelmektedir." ifadesini kullandı.

Büyük İslam medeniyetinin, tarihinin en önemli geçiş noktalarından birisinin Özbekistan'da ortaya konulan medeni, kültürel birikim olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Özbekistan'ın İslam kültürüne katkısını anlattı.

Özbekistan'ın, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev liderliğinde yeni bir uyanışa, yeni bir yükselişe geçtiğini belirten Kurtulmuş, "İmam Buhari Türbesi'nin yeniden onarılması, Taşkent'te büyük bir kültürel merkezin inşa edilmesi bu yürüyüşün adımlarıdır. Türkiye olarak buradaki yeniden dirilişin, bu yeni Özbekistan anlayışının ve özellikle Özbekistan'ın yeni rönesansının hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum, üstün başarılar diliyorum." diye konuştu.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye olarak her zaman gönül bağlarının birlikte olduğu Özbekistan halkına bu yürüyüşte büyük muvaffakiyetler dilediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in hem çok yakın arkadaşlıkları hem de çok yakın fikirdaşlıkları dolayısıyla yeni bir safhaya gelindiğini, sadece kağıt üzerinde bir stratejik ortaklık değil, aynı zamanda çok köklü bağların yeniden ihya ve inşa edildiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu bağların Türkiye'mize de Özbekistan'a da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Arsuz'daki Özbekistan Mahallesi, açılışını yapacağımız Şevket Mirziyoyev Bulvarı, Buhara Cami ve diğer müştemilatın sadece bir açılış değil, iki ülke arasındaki dostluğun, kardeşliğin ve ortak geleceğin manevi köprülerinden birisi olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede Sayın Şevket Mirziyoyev başta olmak üzere, Özbekistan Mahallesi'nin gerçekleşmesinde emeği geçen bütün dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. İnşallah bu mahalle kıyamete kadar hem Özbeklerin hem Hataylı hemşehrilerimizin gözü gibi baktığı, Türk-Özbekistan işbirliğinin abidesi olarak yaşamaya devam edecektir. Yaşasın Türkiye-Özbekistan kardeşliği, yaşasın Türk-Özbek halklarının birlikteliği."

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Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Harezm Valisi Jurabek Rahimov da konuşma yaptı.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Kemal Karahan, Yeni Yol Partisi Milletvekili Necmettin Çalışkan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de yer aldı.

Konuşmaların ardından Özbekistan Mahallesi, Şevket Mirziyoyev Bulvarı ve beraberindeki kamusal alanların isimlerinin bulunduğu beratlar takdim edildi, kurdele kesildi.

Törenle yerleşim alanı "Özbekistan Mahallesi" adını aldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ismi bulvara verilirken, ülkenin başkenti olan Taşkent ile kültürel şehri Semerkant'ın ismi de caddelerde yaşatılacak. Mescide "Buhara" ismi verilirken, park ise "Özbekistan Cumhuriyeti Kardeşlik Parkı" olarak hizmet verecek.