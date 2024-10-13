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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi er ya da geç hesap verecek

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#TBMM#İsrail#Gazze
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi er ya da geç hesap verecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 13:26

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği İstişare Toplantısı’nda konuştu. Kurtulmuş, 'Netanyahu ve çetesi er ya da geç hesap verecek. İsrail’in gücü İslam dünyasının bölünmüşlüğünden kaynaklanıyor. Filistin davasını savunmalıyız. Ortak çıkarlar için siyasi farklılıklar bir kenara konulmalı.' dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Tarihin bu kritik döneminde İslam ümmeti birlik sergilemelidir. 1 yılı aşkın süredir Filistinli kardeşlerimizin soykırım kampanyasına uğradıklarını görüyoruz. Netanyahu ve çetesi er ya da geç hesap verecektir. Uluslararası kurumlar bu tehlikeyi ele almakta başarısız oldu. İsrail’in gücü İslam dünyasının bölünmüşlüğünden kaynaklanıyor. Filistin davasını savunmalıyız. Ortak çıkarlar için siyasi farklılıklar bir kenara konulmalı.

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#TBMM#İsrail#Gazze

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