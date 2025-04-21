Haberin DevamÄ±

KurtulmuÅŸ, TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtiren Kazakistan Parlamentosu Meclis BaÅŸkanÄ± Yerlan KoÅŸanov ile Meclis'te bir araya geldi.

TBMM BaÅŸkanÄ± KurtulmuÅŸ ve KoÅŸanov, iki Ã¼lkenin bayraÄŸÄ± Ã¶nÃ¼nde el sÄ±kÄ±ÅŸarak, basÄ±n mensuplarÄ±na gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ verdi. Daha sonra KurtulmuÅŸ ile KoÅŸanov heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi.

KurtulmuÅŸ, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, KoÅŸanov ve heyetini TBMM'de aÄŸÄ±rlamaktan memnuniyet duyduÄŸunu belirterek, TÃ¼rkiye ve Kazakistan arasÄ±nda Ã¶nemli iÅŸ birliÄŸinin bulunduÄŸunu, bunun her alanda artarak devam ettiÄŸini, hÃ¼kÃ¼metler arsÄ±nda var olan iyi iliÅŸkilerin parlamentolar arasÄ±nda da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesini ve daha ileriye taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± hedeflediklerini sÃ¶yledi.

Parlamentolar arasÄ± dostluk gruplarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ziyaretlerinin ve TÃ¼rkiye ile Kazakistan heyetlerinin yakÄ±n teÅŸriki mesaisinin Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KurtulmuÅŸ, TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ± ile TÃ¼rk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÃœRKPA) bÃ¼nyesinde iki Ã¼lkenin her konuda yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde olmasÄ±ndan memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Haberin DevamÄ±

KurtulmuÅŸ, haziran ayÄ±nda Astana'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek TÃœRKPA'nÄ±n 14. Genel Kurulu dolayÄ±sÄ±yla KoÅŸanov'a baÅŸarÄ± diledi ve tebriklerini iletti.

Kazakistan ile birÃ§ok alanda iÅŸbirliÄŸini geliÅŸtirme imkanÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu belirten KurtulmuÅŸ, TÃ¼rkiye ve TBMM olarak yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸbirliÄŸine aÃ§Ä±k olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.



KKTC'nin TÃ¼rkiye'nin milli meselesi olduÄŸunu hatÄ±rlatan TBMM BaÅŸkanÄ± KurtulmuÅŸ, KKTC'nin TDT'nin faaliyetlerine gÃ¶zlemci Ã¼ye sÄ±fatÄ±yla tam katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayacak NahÃ§Ä±van AnlaÅŸmasÄ±nÄ± Tadil Eden Protokol'Ã¼n, Kazakistan Parlamentosu'ndaki onay sÃ¼recinin tamamlanmasÄ±nÄ± arzuladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Â

TBMM'NÄ°N KURULUÅžUNUN 105. YIL DÃ–NÃœMÃœNE Ã–ZEL PLANLANAN ZÄ°YARET

Kazakistan Parlamentosu Meclis BaÅŸkanÄ± KoÅŸanov ise kendisine ve heyetine gÃ¶sterilen ev sahipliÄŸi iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederek, 105. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde TBMM'de olmaktan memnuniyet duyduÄŸunu sÃ¶yledi.

Haberin DevamÄ±

KoÅŸanov, Kazakistan ve TÃ¼rkiye halklarÄ± arasÄ±ndaki baÄŸlara ve manevi birlikteliÄŸe binlerce kilometrelik mesafenin engel olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kardeÅŸlik ve dostluÄŸun daim olmasÄ±nÄ±, dayanÄ±ÅŸmanÄ±n da artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± arzuladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± ile TBMM'nin kuruluÅŸunun 105. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutlayan KoÅŸanov, ziyaretlerini bu anlamlÄ± tarihle Ã¶rtÃ¼ÅŸecek ÅŸekilde Ã¶zel planladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'nin kuruluÅŸunda TBMM'nin tarihi ve Ã¶nemli bir rol Ã¼stlendiÄŸini dile getiren KoÅŸanov, bugÃ¼n de TBMM'nin halkÄ±n iradesini korumak ve devletin kalkÄ±nmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamak konusunda eÅŸsiz bir rol oynamaya devam ettiÄŸini vurguladÄ±.

KoÅŸanov, TÃ¼rkiye'nin, asÄ±rlÄ±k tarihinde devlet yapÄ±sÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirerek kÃ¼resel siyasette Ã¶zgÃ¼n yeri olan saygÄ±n bir Ã¼lke haline geldiÄŸini ifade ederek, medeni, geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeler arasÄ±nda olan TÃ¼rkiye'nin Kazakistan'Ä±n gururu olduÄŸunu kaydetti.

Haberin DevamÄ±

TÃ¼rkiye'nin, Kazakistan iÃ§in Ã¶nemli bir stratejik ortak olduÄŸunu belirten KoÅŸanov, her iki Ã¼lkenin liderleri arasÄ±nda samimi ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kardeÅŸliÄŸin bulunduÄŸunu, devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼n Ã§abalarÄ±yla Ã¼lkeler arasÄ±ndaki dostluk ve kardeÅŸlik baÄŸlarÄ±nÄ±n her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan TBMM BaÅŸkanÄ± KurtulmuÅŸ, mevkidaÅŸÄ± KoÅŸanov ile TBMM KÃ¼tÃ¼phanesini ziyaret etti.

KurtulmuÅŸ ve KoÅŸanov, daha sonra parlamento heyetleriyle, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde TBMM'de bombalanan alanlarÄ± ziyaret ederek, karanfil bÄ±raktÄ±.

Genel Kurul ziyaretinde KurtulmuÅŸ, KoÅŸnov ve heyetine Meclis'in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bilgi verdi.

Ã–te yandan KurtulmuÅŸ ve KoÅŸanov, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± ile TBMM'nin 105. KuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Genel Kurul'u ziyaret eden Ã§ocuklarla sohbet etti.

Haberin DevamÄ±

GÃ¶rÃ¼ÅŸmeye, TBMM Ä°dare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TÃ¼rkiye-Kazakistan Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± ve AK Parti ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Ankara Milletvekili KÃ¼rÅŸad Zorlu, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Sena Nur Ã‡elik Kanat, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut DoÄŸan ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun katÄ±ldÄ±.