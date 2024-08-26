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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı:

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Malazgirt Zaferi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferinin 953. yıl dönümünü kutladı:
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 10:27

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutlayarak, "Aziz milletimiz, Anadolu'yu vatan kılan ecdadımızdan aldığı ilhamla bugün de adalet, özgürlük ve barış şiarıyla ilerleyişini sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

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Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Tarihimizin iftihar sayfalarından Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlu olsun. Aziz milletimiz, Anadolu'yu vatan kılan ecdadımızdan aldığı ilhamla bugün de adalet, özgürlük ve barış şiarıyla ilerleyişini sürdürmektedir. Biliyoruz ki emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda; birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür. Bu kutlu günde, savaşta ve sonrasında sergilediği şeref ve erdemi tarihe altın harflerle yazdırmış büyük komutan Sultan Alparslan Han'ı ve gazada şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Malazgirt Zaferi

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