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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'ya gidecek

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#TBMM#ANKARA#POLİTİKA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonyaya gidecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 13:30

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 21-23 Aralık tarihlerinde resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'ya gidecek.

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Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, ziyaretinde, başkent Üsküp'te Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile bir araya gelecek Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova tarafından kabul edilecek.

Görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alınacak.

Öte yandan 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı programına katılacak Kurtulmuş, burada katılımcılara hitap ederek bayram kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verecek.

Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi parti liderleriyle görüşecek Kurtulmuş, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Kalkandelen Üniversitesini de ziyaret ederek öğrencilere hitap edecek.

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Maarif Vakfı Kalkandelen Okulu'na da gidecek Kurtulmuş, burada düzenlenecek 21 Aralık Türkçe Bayramı programına katılacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a milletvekillerinden oluşan parlamento heyeti de eşlik edecek.

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#TBMM#ANKARA#POLİTİKA

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