TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye'de Kritik eşikleri aştık

#TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş#Terörsüz Türkiye Komisyonu#Kritik Eşikler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 11:24

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" toplantısının açılışında konuşuyor. Kurtulmuş, konuşmasında ". Bu süre içerisinde kritik eşikleri fevkalade büyük hassasiyetle aştık." ifadelerine yer verdi.

Terörsüz Türkiye Komisyonu, partilerin hazırladığı raporların ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında Kurtulmuş açıklama yapıyor. 

"KRİTİK EŞİKLERİ AŞTIK"

İşte Kurtulmuş'un açıklamasından öne çıkan satırbaşları:

19 toplantıda 58 oturum gerçekleşti. Toplamda 135 kişi dinlendi, 4 bin 138 sayfa tutanak tutulmuştur. Bu süre içerisinde kritik eşikleri fevkalade büyük hassasiyetle aştık. Komisyonumuzun son eşiğine gelinmiştir. O da ortak bir rapor yazılması. Siyasi partilerimiz rapor hazırlama sürecinde, raporlarını sundu kendileri için önemli gördükleri hususları raporda yer almıştır.

Geçen hafta Meclis'in sitesinden raporlar kamuoyunu açılmıştır. Ortak bir raporun hazırlanması süreci önümüzde duruyor. İnşallah nihai raporu da kısa sürede bitiririz. Nihai raporun tamamlanabilmesi için ilave bir süreye ihtiyaç olacak. İlave bir süreyle ilgili görüşlerinize reylerinize başvuracağız.

