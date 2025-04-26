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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan’a resmi ziyarette bulunacak

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#TBMM Başkanı#Numan Kurtulmuş#Kırgızistan
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan’a resmi ziyarette bulunacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 20:44

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 27-29 Nisan tarihleri arasında resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan’a gidecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 27-29 Nisan tarihleri arasında resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan’a gidecek. Ziyaret kapsamında başkent Bişkek’te temaslarda bulunacak olan Kurtulmuş, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile baş başa görüşecek ve heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek. Görüşmelerin ardından iki meclis başkanı, parlamentolar arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalayacak.

Kurtulmuş’un ziyareti çerçevesinde, Kırgızistan Başbakanı Adilbek Kasımaliyev ile görüşmesi ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Görüşmelerde, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek’teki Türkiye Maarif Vakfı Okulu’nu ziyaret edecek ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından düzenlenecek ‘Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik’ konulu konferansta bir konuşma yapacak. Ziyaret programı kapsamında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’ni de ziyaret edecek olan Kurtulmuş, ülkedeki Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek. (DHA)

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#TBMM Başkanı#Numan Kurtulmuş#Kırgızistan

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