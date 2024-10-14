TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail’in soykırım savaşı sona erdirilmelidir

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Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen PAB 149. Genel Kuruluna hitap etti.

Bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki ilerlemelerin insanlığın gelişimi için önemli rol oynadığını belirten Kurtulmuş, "Bu gelişmeler sağlık, sanayi, eğitim ve benzeri birçok alanda yenilikçi çözümlerin önünü açabilir. Yeter ki kamu yararı için kullanılsınlar. Bilimsel ilerleme aynı zamanda tarihin akışını olumsuz yönde etkileme potansiyeline de sahiptir." diye konuştu.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, bilim ve teknolojinin ahlak ve erdemle güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bilim, değerlere ve etiğe dayanmadan, maddi büyüme sağlayabilir ancak barış ve huzur getiremez. Bilgelikle tamamlanmayan bilginin hiçbir değeri yoktur. Anlamlı sonuçlar da vermez. Bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeler de adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yetmemiştir ve yetmeyecektir. Aksine bu ilerlemeler onları daha da büyütmüş ve görünür kılmıştır." değerlendirmelerinde bulundu.

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"TEKNOLOJİNİN BU TÜR UYGULAMALARINI KESİN BİR DİLLE KINAMALIYIZ"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze'de devam eden yapay zeka destekli soykırım karşısında dehşete düştüklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Teknolojinin İsrail tarafından sivillere ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenlemek üzere kasıtlı olarak nasıl kötüye kullanıldığını ortaya koyan raporlar bizi dehşete düşürmektedir. Filistinlilerin hayatlarını sadece veri noktalarına indirgeyen bu 'tekno-gaddarlık', felaket boyutlarındaki vahşeti ve kitlesel yıkımın boyutunu açıklamaya yetmektedir. Kısa bir süre önce bubi tuzaklı çağrı cihazlarının siber müdahaleyle patlatılarak çok sayıda sivilin hedef alındığına tanık olduk. Teknolojinin bu tür uygulamalarını kesin bir dille kınamalıyız. Bu, sadece yasal bir yükümlülük değil, daha da önemlisi ahlaki bir yükümlülüktür."

Yüksek teknolojinin kötüye kullanımına karşı nükleer silahların kontrolünü sağlayan mekanizmalara benzer sistemlerin oluşturulması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Lübnan'a karşı yürütülen kontrolsüz saldırganlık, bizi bölgesel bir savaşa daha da yaklaştırıyor. Bu gidişata bir son vermeliyiz. Yoksa küresel bir distopik otokrasiye sürüklenme riskiyle karşı karşıya kalırız." dedi.

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"ON YILLARDIR SÜREN İŞGAL VE VAHŞETİN ZİRVE NOKTASINDAYIZ"

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Filistin'deki feci durumun alarm verici boyutta olduğunu işaret ederek, on binlerce Filistinlinin öldürüldüğünü, çok daha fazlasının yaralandığını, kaybolduğunu veya enkaz altında can verdiğini anlattı.

Gazze'nin hayalet bir şehir haline geldiğini dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Milyonlarca insan tekrar tekrar yerinden edildi. On yıllardır süren işgalin, vahşetin ve doğal hakların inkarının zirve noktasındayız. İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşı sona ermelidir. Filistin topraklarının işgali ve sömürgeleştirilmesi sona ermelidir. Tüm rehineler ve tutuklular serbest bırakılmalıdır. İnsani yardıma erişim güvence altına alınmalıdır. UAD kararları uygulanmalıdır. İki devletli çözüm, bölgede barış ve güvenlik için tek formüldür. Bu nedenle Filistin'in 1967 sınırları üzerinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve komşu bir devlet olarak tanınması da desteklenmelidir. PAB, İsrail'in korkunç işgaline dikkati çekmek, barış ve iki devletli çözüm için güçlü bir çağrı yapmak amacıyla bu mesaj ve ilkeleri desteklemelidir. PAB bu kritik meseleyi üçüncü kez görmezden gelemez ve gelmemelidir. Bu nedenle Filistin ve Cezayir tarafından gündeme acil bir madde getirilmesini amaçlayan öneriye kesin desteğimizi beyan ediyorum. Delegelere de destek vermeleri çağrısında bulunuyorum."