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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistinlileri, Ukraynalı kurbanlara eşit kabul etmelisiniz

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#ABD#TBMM#Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistinlileri, Ukraynalı kurbanlara eşit kabul etmelisiniz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 15:44

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında yaptığı değerlendirmede Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ile İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki insanlık dışı saldırıları karşısında takınılan tavrın, bir çifte standart ve ayrımcılık olduğunu ve kabul edilemeyeceğini belirtti.

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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Amerikan The Washington Post gazetesi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile NATO’nun kuruluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmenin ilk kısmını yayımladı.

The Washington Post gazetesi yazarı Ishaan Tharoor, yazısında NATO'nun, Rusya-Ukrayna savaşı ile 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları karşısındaki tutumunun farklılığına işaret etti. Gazetede, bu ihtilaf karşısında Kurtulmuş'un şu değerlendirmesi yer aldı:

"Bu, çok açık bir şekilde ikiyüzlülük, bir çifte standart. Bu apaçık bir ayrımcılık. Filistinli kurbanları Ukraynalı kurbanlara eşit kabul etmezseniz bu, insanlık içerisinde bir tür hiyerarşi kurmak istediğiniz anlamına gelir. Bu da kabul edilemez."

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#ABD#TBMM#Numan Kurtulmuş

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