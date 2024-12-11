TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin meselesi milli bir meseledir

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'ÖNÜMÜZDE YENİ BİR DÖNEM VAR'

Türkiye’nin daha aktif politikalar izlemesinde büyük fayda var. Bölgemizdeki gelişmeleri takip edip adım atıyoruz.

Suriye'nin geleceğinin kuvvetli ve güçlü bir şekilde kurulması Türkiye'nin en önemli önceliklerinden biri.

İsrail’in Gazze’de hiçbir insanlık kuralını tanımadığı açık bir gerçek. Önümüzde yeni bir dönem var. Tespitleri yapıyoruz. Değişken yapılar ortaya çıkacaktır. Çok kutuplu dünya inşa edilmektedir. Dünyanın pek çok yerinde karmaşık güç denklemleri ortaya çıkacaktır. Türkiye avantaja sahiptir. Türkiye’nin gücünü artıracak adımları atmak şarttır.

'TÜRKİYE ÖRNEK BİR DEMOKRASİDİR'

Çok kutuplu, çok merkezli yeni dünya sistemi içerisinde hep birlikte Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız. Barış ve istikrar adası olmuş Türkiye olarak ileriye gideceğiz. En büyük avantajlarımızdan biri Türkiye demokrasisidir. Türkiye örnek bir demokrasidir. Bölgemizde demokrasisi olgunlaşmış ender ülkelerdeniz.

Haberin Devamı

Türkiye dış politikasını aktif bir şekilde icra ediyor. Hiçbir zaman Türk dış politikası masada müzakere etmeyi göz ardı etmemiştir.

Yıllarca hep eksen tartışması yapıldı. Türkiye’nin bir ekseni vardır o da kendi milli eksenidir. Elimizde birçok dış politika kartının olduğunu biliyoruz. Tek bir tarafla angaje olmak milli menfaatlerle uyumlu değildir. Türk dış politikası çok taraflıdır.

Filistin meselesi milli bir meseledir. Nizamı alem hedefini unutmuyoruz.