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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin, BAE ve Mısır meclis başkanlarıyla telefonda görüştü

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#TBMM Başkanı#Filistin#Parlamento Başkanları
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin, BAE ve Mısır meclis başkanlarıyla telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 17:31

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ve Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı Hanafy Ali El Gebali ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, mevkidaşlarıyla telefon görüşmelerinde, 18 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek "Filistin Dostu Parlamento Başkanları Grubu Toplantısı" için davetini de iletti.

Görüşmelerinde ayrıca Filistin'de akan kanın durması, Gazze'nin yeniden imarı ve iki devletli çözüm temelinde bölgede kalıcı bir barışın sağlanması konularında ulusal parlamentolar olarak çabalarını ortaklaştırmaları gerektiğini belirten Kurtulmuş, ateşkesin yeniden sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için uluslararası toplumun ortak hareket etmesinin önemini vurguladı.

Filistin dostlarının ellerindeki imkanları kullanıp her platformda güçlü bir Filistin vurgusu yaparak mücadeleye destek vermesi arzusunda olduklarını bildiren Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fattouh, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Ghobash ile Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı Gebali'nin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti; idrak edilecek Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nın, Filistin toprakları başta olmak üzere Müslüman coğrafyalarına huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

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#TBMM Başkanı#Filistin#Parlamento Başkanları

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