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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Maharani ile bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#Endonezya#Puan Maharani
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Maharani ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 21:10

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile Brezilya’da bir araya geldi.

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Numan Kurtulmuş, görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Brezilya’da ikili temaslarımız kapsamında Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile bir araya geldik. İkili ilişkilerimizin, son dönemde gerçekleşen karşılıklı üst düzey ziyaretlerle daha da güçlendiğini ifade ettiğimiz görüşmemizde, Filistin’de yaşanan insanlık dramına karşı İslam dünyası olarak birlik içerisinde hareket etmemizin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını vurguladık" ifadelerini kullandı.

 

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#Numan Kurtulmuş#Endonezya#Puan Maharani

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