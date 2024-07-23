TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, edebiyatçı Rasim Özdenören'i andı

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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli yazar, şair ve düşünce insanı; edebiyatımızın 'Yedi Güzel Adam'ından biri olan Rasim Özdenören, kalemiyle ve yüreğiyle genç nesillere yol göstermiş, Mavera Dergisi'yle bir meşale gibi etrafını aydınlatarak gönül dünyamızda derin izler bırakmıştır. Güçlü bir iman ve irfanın harmanlandığı, ruhumuzun derinliklerine inen ve hepimizi düşünmeye sevk eden eserlerinde bulduğumuz hikmet ve hakikat, bugün de zihin dünyamızı zenginleştirmeye devam ediyor. Vefat yıl dönümünde, Rasim Özdenören'in aziz hatırasını ve edebi mirasını yad ediyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."