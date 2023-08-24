TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Dünyanın yeni bir siyasal mimariye ihtiyacı olduğu aşikar

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, kendisini ziyaret eden Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastratovic beraberindeki heyeti, Meclisteki makamında kabul etti. Kurtulmuş, Türkiye'nin Balkanlar ile ilişkilerine büyük önem verdiğini söyledi. Türkiye'nin merkezinde bulunduğu coğrafyada dünyanın en büyük sorunları, en büyük çatışma ve gerginliklerinin yaşandığını belirten Kurtulmuş, "Bir tarafta Balkanlar, bir tarafta Karadeniz, bir tarafta Kafkaslar, bir tarafta Orta Doğu, bir tarafta Doğu Akdeniz, tüm bu türbülansın olduğu bu coğrafyada bizim temel hedefimiz; önce bölgesel barışı, istikrarı ve güveni oluşturmaktır. Bizim önümüzdeki yüzyılı, güçlü ve büyük Türkiye'nin yüzyılı yapabilmek için önce bu ilk halkanın çok sağlam olması gerektiğine inanıyoruz. Bu bölgede problem alanlarının azaltılması, ülkeler arasındaki iş birliği ve ittifakların çoğaltılması, varsa sorunların çözülebilmesi için barışçıl perspektiflerin ortaya konulması, dış politikadaki hedeflerimizin ilk önde gelenlerindendir" diye konuştu.

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'DOSTLUKLARIMIZI ARTIRMAK TEMEL HEDEFİMİZ'

Kıtalar arası açılımın, Türkiye için önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, "İkinci halka ise Türkiye'nin kıtalar arası açılımıdır. Başta Asya ve Afrika kıtası olmak üzere dünyanın her yerinde, ülkelerle barışçıl ilişkilerimizi geliştirmek ve dostluklarımızı arttırmak temel hedeflerimizdendir. Üçüncü ve en geniş halka ise küresel ölçekte adil ve hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulabilmesi için mücadele etmektir. Böylece dünyada sadece belli ülkelerin sözünün geçerli olduğu bir uluslararası sistem değil; yeryüzündeki bütün ülkelerin egemen unsurlar olarak işin içerisinde olduğu bir küresel sistemi kurmak zorundayız. Açıkçası, dünyanın yeni bir küresel, siyasal mimariye ihtiyacı olduğu aşikardır. Bunun için de Türkiye olarak gayret sarf edeceğiz" dedi.

Karadağ Büyükelçisi Kastratovic ise Kurtulmuş'a Meclis Başkanlığı görevinde başarı dileklerini ileterek, "Türkiye ve Karadağ, bu bölgede gayet güzel, mükemmel diyebileceğimiz ilişkileri olan iki ülkedir. Tabii her iki ülkenin de ortak vizyonu, Balkanlar'da güvenin istikrarın ve barışın kalıcı bir şekilde temin edilmesi için gayret sarf etmektir. Bunun yolu da hem ikili ilişkilerin iyileştirilmesinden hem de Balkan ülkeleri arasında çok taraflı ilişkilerin daha da ileri noktaya götürülmesinden geçiyor" diye konuştu. (DHA)