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TBMM BaÅŸkanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, DEM Parti Ä°mralÄ± heyetini kabul etti

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Numan KurtulmuÅŸ#TBMM BaÅŸkanÄ±#DEM Parti Ä°mralÄ± Heyeti
TBMM BaÅŸkanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, DEM Parti Ä°mralÄ± heyetini kabul etti
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 12:56

TBMM BaÅŸkanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, DEM Parti Ä°mralÄ± heyeti Ã¼yeleri TBMM BaÅŸkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Mithat Sancar'Ä± kabul etti.

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TBMMâ€™nin sanal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanÄ±mÄ±z Numan KurtulmuÅŸ, DEM Parti Ä°mralÄ± heyeti Ã¼yeleri TBMM BaÅŸkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Mithat Sancar'Ä± kabul etti. Kabulde, DEM Parti Ä°mralÄ± heyetinin yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar, siyasi partilerle gerÃ§ekleÅŸtirilen temaslar ile â€˜TerÃ¶rsÃ¼z TÃ¼rkiyeâ€™ sÃ¼recinde gelinen aÅŸama ele alÄ±ndÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ayrÄ±ca TBMMâ€™de kurulan Milli DayanÄ±ÅŸma, KardeÅŸlik ve Demokrasi Komisyonuâ€™nun raporunda belirtilen dÃ¼zenlemeler ile â€˜TerÃ¶rsÃ¼z TÃ¼rkiyeâ€™ sÃ¼recinin baÅŸarÄ±yla tamamlanmasÄ±na iliÅŸkin konular deÄŸerlendirildi. Åžimdiye kadar sÃ¼reÃ§ kapsamÄ±nda Ã¶nemli ilerlemeler ve baÅŸarÄ±lar kaydedildiÄŸi, siyaset kurumunun Ã¼stlendiÄŸi sorumluluklar doÄŸrultusunda kayda deÄŸer Ã¶nemli sonuÃ§lar elde edildiÄŸinin vurgulandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, bundan sonraki aÅŸamada â€˜TerÃ¶rsÃ¼z TÃ¼rkiyeâ€™ sÃ¼recinin baÅŸarÄ±yla tamamlanabilmesi noktasÄ±nda parlamentoda gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±larak dÃ¼zenlemelerin hayata geÃ§irilmesinin Ã¶nemi ifade edildi" denildi.Â 

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TBMM BaÅŸkanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, DEM Parti Ä°mralÄ± heyetini kabul etti

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#Numan KurtulmuÅŸ#TBMM BaÅŸkanÄ±#DEM Parti Ä°mralÄ± Heyeti

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