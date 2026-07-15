TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Darbe geleneği tarihin çöplüğüne atıldı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;

Sözlerimin başında 15 Temmuz günü kaybettiğimiz aziz şehitlerimizin hepsini rahmetle anıyorum. Açılışta Kur'an-ı Kerim okunurken hocamızın da okuduğu ayet-i kerimelerde ifade edildiği gibi Cenab-ı Allah şehitlerimizin durumunu bize şöyle bildiriyor. "Onlara sakın ha ölüler demeyiniz. Onlar Rableri katında sınırsız nimetlerle rızıklandırılırlar. Nimetlere mazhar olurlar. Onlar diridirler." Şehitlerimizin ruhaniyetinin aramızda olduğu bilinciyle bu 10. yıl anmasını hep birlikte gerçekleştiriyoruz.

15 Temmuz 2016 her yıl anarak devam ettiğimiz o hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Böylesine önemli olayları hem hatırlamak hem de ders çıkarmak açısından önemli bir yıl dönümüdür. O gece yaşananları tekrar tekrar hatırlamak, öfkemizi asla dindirmemek, hesap sorma irademizi asla kaybetmemek için hatırlamak mecburiyetindeyiz.

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O gece aslında Türk tarihinin en önemli gecelerinden birisiydi. Bir tarafta cesaretin yer aldığı, bir tarafta kahramanlığın fevkalade yüksek derecede ortaya konulduğu, diğer tarafta da herhâlde bu toprakların tarihi boyunca gördüğü en büyük hainliğin sergilendiği bir geceydi. O gece tankların önüne çıkarak çıplak elleriyle tankları durdurmaya çalışanlarla, o gece milletin kendilerine verdiği silahların arkasına sığınanlar arasında bir mücadele oldu. O gece inançları, değerleri ve vatanına sahip çıkmak için tereddütsüz canını feda edenlerle emperyalistlerin kuklası, uşakları ve piyonları arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu.

"DARBELER GELENEĞİNİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATMIŞTIR"

Esasında Osmanlı'nın son döneminden itibaren Cumhuriyet tarihimiz boyunca da devam eden ve özellikle çok partili siyasi hayatımızda çok sıkça gördüğümüz, 30 Mayıs 1876'da Sultan Abdülaziz Han'a karşı yapılan darbenin bir nevi devamı olan darbeler zincirine milletimiz, 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır. 15 Temmuz'un en büyük kazanımlarından birisi buydu. 15 Temmuz'un ortaya çıkmasında, bu kahramanlık destanının yazılmasında da hiç şüphesiz çok fazla şey söylenebilir. Ama müsaadenizle beş önemli gücün altını çizmek isterim.

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"BAŞ GÜÇ BİR ARAYA GELDİ"

Bu beş güç bir araya geldiği için böylesine büyük, destansı bir mücadele ortaya çıktı. Her şeyden evvel birinci önemli gücümüz siyasi liderliğin gücüydü. Sayın Cumhurbaşkanımız, darbenin en zor, en karanlık saatlerinde, az evvel de izlediğimiz gibi milletimizi bir televizyon kanalına bağlanarak "Ben buradayım. Siz de sokaklara çıkın. Direnin ve bu adamlara haddini bildirin." mesajını vermesiyle birlikte milyonlar sokaklara döküldü. O akşam belki sadece Türkiye tarihi için değil, dünya demokrasi tarihi içinde de siyasi liderlikle halk arasında kurulabilecek sıcak mesajların hangi önemli sonuçları doğurabileceği çok net bir şekilde ortaya konuldu. Ben bir kere daha Sayın Cumhurbaşkanımıza, kendi huzurunda milletimiz adına şükranlarımı ifade ediyorum. O sadece bir telefon görüşmesi değil, zalimlerin ve hainlerin ayarını bozan, milleti cesaretlendiren önemli bir mesajdı.

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Hiç şüphesiz o gecenin ikinci büyük gücü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücüydü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o dönemki Başkanı olan İsmail Kahraman Bey, tereddütsüz bir şekilde Meclisi toplantıya çağırarak, Meclisteki bütün siyasi partilerin bu çağrıya uymasıyla birlikte büyük bir demokratik direnişin de ortaya konulmasını sağlamış oldu. Baktığınızda milletvekili arkadaşlarımız ulaşabildikleri yerden hızla Meclise gelerek Meclisin oturumunu başlattılar ve Meclis oturum hâlindeyken hainler bombaları atmak mecburiyetinde kaldılar. Ama Meclisin toplanmış olması, kot pantolonlarıyla ve spor kıyafetleriyle milletvekillerimizin demokrasiye sahip çıkması, inanın ki hem bu adamların, bu maşaların hem de efendilerinin ayarını bozdu. Milletin ve demokrasinin gücünü ortaya koymuş oldu.

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Üçüncü büyük gücümüz, artık millet yavaş yavaş sokağa çıkmaya başlarken camilerin minarelerinden yükselen sela sesleriydi. Sela seslerinin o diriltici nefesiyle birlikte milletimiz yeniden o çok sağlam köklerini hatırladı. İmanını tazeledi. Tabir caizse bir tecdid-i imanla sokaklara çıkarak "Ya Allah, bismillah." diyerek bu hainlerin karşısına dikildi. Minarelerden yükselen sadece sela sesleri değildi. Minarelerden yükselen, bu milletin maneviyatının verdiği komutlar, bu milletin güçlü imanının ortaya koymuş olduğu büyük cesaret örneğiydi.

Dördüncü büyük gücümüz ise hiç şüphesiz bütün bu süreç içerisinde tereddütsüz ailesini, çoluğunu, çocuğunu bir tarafa bırakarak, hiç tereddüt etmeden ölümü göze alıp sokağa çıkan milletimizin gücüydü. Kalabalıkların gücüydü. Milletimiz aslında sokağa çıkmasıyla birlikte sadece bir kalabalık olmadığını, millet olma bilincini yeniden sahiplendiğini de ortaya koydu ve Allah'ın izniyle bu hadsizlere haddini en güçlü şekilde bildirmiş olduk.

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O gecenin ihmal edilmemesi gereken bir diğer gücünün de medya olduğunu düşünüyorum. Hemen hemen tamamına yakını, kahir ekseriyeti Türk medyasının o gece bu sınavdan başarıyla geçti. Neredeyse tamamına yakını darbenin karşısında durdu ve elindeki imkânları kullanarak birçok devlet yetkilisinin televizyon kanallarına bağlanmasını temin etti. Milletin moralini artırmaya vesile oldu.

Güçlü devlet anlayışı derin demokrasi geleneği ile taçlanacak bir alandır. Eğer o akşam milli dayanışma gücüyle milletimiz sokaklara çıkmasaydı her şey çok farklı olacaktı.

Bizim yolumuz kardeşliği büyüten bir yoldur. Milli iradeyi her şeyin üstünde tutan merkeze alan bir yoldur."