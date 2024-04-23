TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Cumhuriyetimizin 2. asrını taçlandıracağız

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenen törene katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

23 Nisan 1920 öncesinde bu bina eksiklikleri ile tamamlanması sonraya kaldı. 23 Nisan 1920’de milletvekilleri ile bu sıralarda ilk meclis toplandı. TBMM’nin 2 özelliği vardı. İlk meclis olması. Cumhuriyetin kuruluş süreci başladı. İstanbul hükümeti yok sayılarak burada milli bir meclis oluşturulmuş ve açılmıştır. Bu meclis bir karargahtır, milli mücadelenin merkezidir. Tekrar o günlerin kahramanlarını saygı ile anıyoruz.

‘CUMHURİYETİMİZİN 2. ASRINI TAÇLANDIRACAĞIZ’

Şimdi cumhuriyetimizin 2. asrını taçlandıracağız. Hem içerde birliğimizi dirliğimiz sağlayacak, Türkiye’yi her alanda güçlü kılacak mücadeleyi yapacağız. Farklı siyasi partiler ile ülkemizin geleceği için tartışacağız. Mavi Vatanı, Yeşil Vatanı da misakı milli sınırları içinde kabul edeceğiz.

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Sadece Türkiye çocuklarının değil dünya çocuklarının bayramı olması için çalışıyoruz. Bu çocuk bayramı çocuklar için yeni umut olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün ecdadımızı saygı ile anıyoruz.