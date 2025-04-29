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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bişkek’te Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’ni ziyaret etti

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#Numan Kurtulmuş#Recep Tayyip Erdoğan#Bişkek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bişkek’te Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’ni ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 17:18

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bişkek’teki Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret ettik. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki sağlık alanındaki iş birliğinin önemli bir göstergesi olan bu hastane, halklarımız arasındaki dostluğu daha da pekiştiriyor. Tedavi gören kardeşlerimize acil şifalar diliyor, özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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#Numan Kurtulmuş#Recep Tayyip Erdoğan#Bişkek

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