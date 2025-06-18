TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika'yı ziyaret edecek

Haberin Devamı

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla 19-20 Haziran'da Belçika'yı ziyaret edecek. Belçika'nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek Zirve'ye, NATO Parlamenter Asamblesi'ndeki (NATO PA) Belçika Temsilciler Meclisi ev sahipliği yapacak. NATO üyesi ülkelerin parlamento liderlerinin bir araya geleceği Zirve'de, NATO PA'nın 70'inci yıl dönümünde parlamenter diplomasi alanında gelinen nokta ele alınacak. NATO Liderler Zirvesi öncesinde yapılacak NATO Parlamento Başkanları Zirvesi, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen zirvenin ardından ikinci olma özelliği de taşıyor" denildi.

Kurtulmuş'un, NATO PA Başkanı Marcos Perestrello'nun parlamento başkanları ve temsilcileri onuruna NATO Karargahı'nda vereceği davete de katılacağı belirtilerek, "Belçika Temsilciler Meclisi'ndeki NATO Parlamento Başkanları Toplantısı'nda katılımcılara hitap edecek Kurtulmuş'un, Rusya-Ukrayna savaşı ile İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları başta olmak üzere, İsrail'in Filistin toprakları ve bölge ülkelerinde gerçekleştirdiği huzur ve güven ortamını zedeleyen hukuksuz saldırılarıyla, terörle mücadele, milletlerin ve devletlerin eşitliği prensibinde yeni bir küresel sistemin kurulması konularında mesajlar vermesi bekleniyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, zirve kapsamında ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.